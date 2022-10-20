Прокуратура Києва вимагає не витрачати ще 183 мільйони на Подільсько-Воскресенський міст — Finance.ua

Прокуратура Києва вимагає не витрачати ще 183 мільйони на Подільсько-Воскресенський міст Вчора 14:33 — Фондовий ринок

Голова Київської міської прокуратури вимагає переглянути столичний бюджет. Йдеться про виділення додаткового фінансування Подільсько-Воскресенського мосту.

Про це повідомила депутат Київської міської ради Ксенія Семенова у Facebook.

«Керівник Київської міської прокуратури звернувся до мера з проханням винести на розгляд сесії Київської міської ради питання про скасування додаткового фінансування Подільсько-Воскресенського мосту і направити ці кошти на більш нагальні потреби столиці», — йдеться в повідомленні.

При цьому Семенова нагадала, що на терміновому засіданні після російської атаки на центр Києва мер виніс дуже термінове питання виділення додаткових 183 мільйонів на будівництво Подільсько-Воскресенського мосту.

Довідка Finance.ua:

будівництво моста почалося в 1993 році, але неодноразово зупинялося через нестачу фінансування. Мер Києва Віталій Кличко заявив про плани наприкінці 2020 року відкрити автомобільну частину мостового переходу;

проектна пропускна спроможність нового Подільсько-Воскресенського мостового переходу становитиме 60 тисяч авто на добу;

на ньому планували облаштувати шість смуг для автомобільного руху і дві залізничні колії під майбутнє метро — на нижньому ярусі, прокладуть також трубопровід.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.