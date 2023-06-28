Прокуратура Києва вилучила 400 млн гривень у компаній, афілійованих із рф — Finance.ua

Прокуратура Києва вилучила 400 млн гривень у компаній, афілійованих із рф Сьогодні 04:24 — Казна та Політика

Прокуратура Києва вилучила 400 млн гривень у компаній, афілійованих із рф

У межах розслідування київські прокурори ініціювали переведення арештованих 400 млн гривень на користь Головного управління розвідки Міноборони.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Слідством встановлено, що в місті Києві та на території інших регіонів України здійснюють свою діяльність підприємства, кінцевими бенефіціарними власниками якого є резиденти рф.

У ході слідства досліджується діяльність компаній, які забезпечували функціонування підконтрольних суб'єктів господарювання для здійснення протиправної діяльності, спрямованої на привласнення коштів, а також фінансування дій з метою насильницької зміни чи повалення конституційної ладу або захоплення державної влади в Україні.

Під час слідства за клопотанням прокуратури банківські рахунки вказаних товариств арештовано, а кошти, розміщені на них в розмірі 400 млн грн передано на користь ГУР МО України.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Подільська окружна прокуратура м. Києва передала на користь Міноборони України близько 1 млрд гривень для забезпечення обороноздатності нашої країни.

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