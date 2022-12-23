Програму самостійного ремонту від Apple розширено й на десктопи компанії — Finance.ua

Програму самостійного ремонту від Apple розширено й на десктопи компанії 23.12.2022, 00:25 — Технології&Авто

Нещодавній старт програми самостійного ремонту ґаджетів від компанії Apple все ще пропонує доволі обмежене коло пристроїв, з якими користувачам дозволено проводити «операції» поза сервісним центром. Через чотири місяці після початку до iPhone додали можливість полагодити й деякі моделі MacBook. Тепер до них приєдналися й десктопи компанії.

Мануали та набори для ремонту з’явилися для iMac, Mac mini та Mac Studio, а з ними й для моніторів Studio Display. Тут повторюється історія з лептопами, адже для власноручного ремонту доступні лише десктопи з фірмовими процесорами, попередні з Intel — ні.

І як завжди, деякі деталі будуть дуже коштовними. Для прикладу, нова матриця для Studio Display вартує (в США) $976,12, або $879,12, якщо користувач поверне поламану «додому». Також є обмеження, яке не дозволить замовити матове скло, якщо до цього воно було глянцевим (і навпаки), що перевірять за серійним номером при замовленні деталі та інструментів.

Ну і також варто пам’ятати, що ремонт будь-якого ґаджета залишається доволі важким та тендітним завданням. Додаткові пошкодження під час ремонту вартуватимуть чималих сум, а наявність інструкції не гарантує користувачу, що все вийде охайно зробити. Тому й сама компанія радить за можливості все одно звернутися до сертифікованого сервісного центру.

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