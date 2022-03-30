Програмою релокації бізнесу хочуть скористатися понад 1100 підприємств — Finance.ua
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Програмою релокації бізнесу хочуть скористатися понад 1100 підприємств

Вчора 09:12Особисті фінанси
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Міністерство економіки України отримало 1164 заявки на релокацію бізнесу в безпечні регіони. 1058 з них вже оброблено, 375 учасників програми перебувають у стадії переїзду, а 98 підприємств уже перевезено на захід України.
Про це повідомила перша віце-прем’єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко у Facebook.
«Програмою переміщення може скористатися будь-який бізнес, що перебуває в зоні ризику через бойові дії. Йдеться не лише про великі виробництва, а й малі підприємства, де працюють кілька десятків людей», — зазначила Свириденко.
Як релокувати свій бізнес? Для участі у програмі релокації необхідно заповнити заявку.
Держава, за словами Свириденка, надає підтримку у підборі площ для розміщення виробництва, переміщенні та розселенні персоналу та підборі працівників у місці дислокації після переїзду. А ще бере на себе логістичні витрати, надаючи транспорт.
В основному використовуються потужності «Укрзалізниці» та «Укрпошти». Але за потреби залучаються субпідрядники, які мають змогу транспортувати вантажі.
«Масштабне переміщення бізнесу на безпечні території допоможе Україні зберегти виробництво, робочі місця та задовольнити попит армії та цивільного населення на низку товарів та послуг, які критично необхідні для перемоги над ворогом», — зазначила Свириденко.
За матеріалами: Finance.ua
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