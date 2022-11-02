Програма єРобота: уряд виділив 381 мільйон на гранти підприємствам — Finance.ua
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Програма єРобота: уряд виділив 381 мільйон на гранти підприємствам

Казна та Політика
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Кабінет Міністів виділив для надання грантів підприємствам переробної галузі у рамках програми єРобота 380 мільйонів 985 тисяч гривень з резервного фонду держбюджету.
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 1 листопада.
Гранти на загальну суму майже 381 млн грн отримають 63 заявники: 55 юридичних осіб, 7 ФОП та одна фізособа, яка має намір розпочати підприємницьку діяльність у сфері переробки зношених автомобільних шин.
У відомстві зазначили, що виділені кошти сприятимуть створенню нових робочих місць та розвитку у галузях переробної промисловості щодо виробництва:
  • харчових продуктів;
  • меблів;
  • хімічних речовин і хімічної продукції;
  • готових металевих виробів;
  • електричного устаткування та неметалевої мінеральної продукції;
  • оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка;
  • текстильного виробництва.
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За матеріалами:
Економічна Правда
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