Програма «Єдиний ринок»: ЄС надасть 1,5 тисячі грантів для українського малого та середнього бізнесу — Finance.ua
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Програма «Єдиний ринок»: ЄС надасть 1,5 тисячі грантів для українського малого та середнього бізнесу

Казна та Політика
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Програма «Єдиний ринок»: ЄС надасть 1,5 тисячі грантів для українського малого та середнього бізнесу
Програма «Єдиний ринок»: ЄС надасть 1,5 тисячі грантів для українського малого та середнього бізнесу
Європейський Союз надасть 1500 грантів для українського малого та середнього бізнесу у межах програми «Єдиний ринок».
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України у Телеграмі.
«У рамках програми „Єдиний ринок“ ЄС надасть 1500 грантів для українського малого та середнього бізнесу. Кошти підуть для налагодження бізнес зв‘язків з партнерами з Євросоюзу, зокрема для участі у виставках», — йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що також 430 грантів буде виділено для молодих українських підприємців, які хочуть вивчати досвід ведення такого ж бізнесу в ЄС.
Повідомлення про подачу заявок на ці гранти буде розміщено на порталі програми ЄС «Єдиний ринок» наступного тижня.
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Нагадаємо, Україна підписала угоду з Європейським Союзом про участь у програмі «Єдиний ринок» 2 лютого 2023 року.
Програма Європейського Союзу «Єдиний ринок» — це програма фінансової підтримки ЄС з бюджетом 4,2 млрд євро, яка розрахована на 7 років (з 2021-го по 2027 роки). Приєднання України до вказаної програми дозволить посилити співпрацю з ЄС, що є особливо актуальним з огляду на євроінтеграційні процеси та набуття Україною статусу кандидата в ЄС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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