Програма «Єдиний ринок»: ЄС надасть 1,5 тисячі грантів для українського малого та середнього бізнесу — Finance.ua

Програма «Єдиний ринок»: ЄС надасть 1,5 тисячі грантів для українського малого та середнього бізнесу Сьогодні 08:05 — Казна та Політика

Програма «Єдиний ринок»: ЄС надасть 1,5 тисячі грантів для українського малого та середнього бізнесу

Європейський Союз надасть 1500 грантів для українського малого та середнього бізнесу у межах програми «Єдиний ринок».

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України у Телеграмі

«У рамках програми „Єдиний ринок“ ЄС надасть 1500 грантів для українського малого та середнього бізнесу. Кошти підуть для налагодження бізнес зв‘язків з партнерами з Євросоюзу, зокрема для участі у виставках», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також 430 грантів буде виділено для молодих українських підприємців, які хочуть вивчати досвід ведення такого ж бізнесу в ЄС.

Повідомлення про подачу заявок на ці гранти буде розміщено на порталі програми ЄС «Єдиний ринок» наступного тижня.

Нагадаємо, Україна підписала угоду з Європейським Союзом про участь у програмі «Єдиний ринок» 2 лютого 2023 року.

Програма Європейського Союзу «Єдиний ринок» — це програма фінансової підтримки ЄС з бюджетом 4,2 млрд євро, яка розрахована на 7 років (з 2021-го по 2027 роки). Приєднання України до вказаної програми дозволить посилити співпрацю з ЄС, що є особливо актуальним з огляду на євроінтеграційні процеси та набуття Україною статусу кандидата в ЄС.

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Укрінформ За матеріалами:

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