Програма USAID АГРО додатково виділяє понад 36 млн гривень для модернізації зрошувальних систем — Finance.ua

Програма USAID АГРО додатково виділяє понад 36 млн гривень для модернізації зрошувальних систем Сьогодні 21:33 — Аграрний ринок

За умовами субгранту, отримати співфінаснування на впровадження сучасних ресурсоощадних технологій та автоматизації зрошення можуть ОВК, які на дату подання заявки офіційно зареєстровані та знаходяться на підконтрольних територіях України.

Територія обслуговування одного проекту має становити не менше 200 га, а участь ОВК у фінансуванні субгранту не менше ніж 30% від загального бюджету проекту.

Співфінансування надається для проведення робіт на існуючих (облікованих) зрошуваних землях або таких, на яких проводився полив в попередні роки. На час подачі пропозиції внутрішньогосподарські чи міжгосподарські зрошувальні системи, які є чи були на цих землях, повинні перебувати на балансі комунальних або водогосподарських організацій. Субгрант не передбачає виконання робіт, пов’язаних з новим будівництвом меліоративної мережі та проведенням оцінки впливу на довкілля. Кошти, надані в рамках проекту, не можуть бути використані для кредитного капіталу або придбання чи оренди транспортних засобів.

Співфінансування може включати наступне:

Модернізація насосної станції, яка буде передана у власність організації водокористувачів з державної власності;

Придбання/заміна дощувальної техніки і обладнання;

Організація інфраструктури краплинного зрошення;

Встановлення системи водообліку;

Заміна зрошувальних трубопроводів;

Проведення протифільтраційних заходів на відкритих каналах;

Придбання обладнання для обслуговування зрошувальної мережі;

Облаштування системи дистанційного управління поливом, моніторингу вологості ґрунту, поливу для тепличного комплексу чи сплінклерного поливу для саду.

Зазначається, що наведений перелік не є вичерпним і може доповнюватися або скорочуватися відповідно до потреб організації водокористувачів.

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