Програма «Прихисток»: Уряд затвердив понад 114 млн грн на компенсацію витрат за липень — Finance.ua
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Програма «Прихисток»: Уряд затвердив понад 114 млн грн на компенсацію витрат за липень

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Програма «Прихисток»: Уряд затвердив понад 114 млн грн на компенсацію витрат за липень
Програма «Прихисток»: Уряд затвердив понад 114 млн грн на компенсацію витрат за липень
У межах програми «Прихисток» більш як 32,7 млн грн виділено з резервного фонду державного бюджету на компенсацію витрат за липень власникам житла, які прихистили внутрішньо переміщених осіб. Також часткову компенсацію витрат на загальну суму понад 81,5 млн грн буде проведено коштом міжнародних, благодійних організацій та громадських об’єднань.
Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.
«У цей важкий час для нашої держави українці об’єдналися та продовжують допомагати тим, хто змушений був залишити своє житло через збройну агресію росії. Своєю чергою Уряд постійно підтримує людей, які безплатно прихистили у себе вимушених переселенців», — наголосив міністр.
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За інформацією, що надійшла від обласних та Київської міської військових адміністрацій, загальна кількість внутрішньо переміщених осіб за липень по Україні становила 262 606 осіб.
Наразі сума компенсації на витрати за одну особу становить близько 450 грн на місяць.
Компенсацію отримуватиме власник жилого приміщення виключно у безготівковій формі.
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За матеріалами:
Finance.ua
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