Профільний комітет пропонує Раді дозволити ліквідацію або націоналізацію банків підсанкційних власників — Finance.ua

Профільний комітет пропонує Раді дозволити ліквідацію або націоналізацію банків підсанкційних власників Сьогодні 15:14 — Фондовий ринок

Парламентський комітет з фінансів, податкової та митної політики підтримав для ухвалення в цілому законопроєкт № 9107-1 про вдосконалення процедури виведення з ринку банку в умовах воєнного стану, який, окрім неплатоспроможності, запроваджує ще одну підставу для таких дій регулятора — наявність підсанкційних власників, повідомив заступник голови комітету Ярослав Железняк.

Як уточнив голова комітету Данило Гетманцев, документ надає Нацбанку право на заборону підсанкційній особі набувати або збільшувати істотну участь у банку, а також відкликати банківську ліцензію і ліквідувати банк, якщо він не є системно важливим, або націоналізувати його за спрощеною процедурою без докапіталізації, якщо банк системно важливий.

«Запроваджується можливість виведення системно важливого банку з ринку (націоналізації) за відсутності в нього ознак неплатоспроможності (за умови застосування до банку або власника істотної участі в ньому блокувальних санкцій)», — пояснив голова комітету.

Він додав, що закріплюється також норма, якою передбачено можливість відшкодування особам шкоди, якої вони зазнали внаслідок ліквідації банку або його націоналізації, виключно за рахунок коштів держави-агресора.

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