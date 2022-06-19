Продукти в «ЛНР» майже на 40% дорожчі, ніж на підконтрольних Україні територіях — Гайдай — Finance.ua

Продукти в «ЛНР» майже на 40% дорожчі, ніж на підконтрольних Україні територіях — Гайдай

Вчора 08:16 — Особисті фінанси

«Споживчий кошик» в «ЛНР» майже на 40% дорожчий за наявний на підконтрольній українському уряду території. Це спростовує міфи про «солодке життя» у «народній республіці».

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Він посилається на моніторинг відкритих джерел, який провів Департамент економічного розвитку та зовнішньоекономічної діяльності Луганської обласної державної адміністрації.

Читайте також Гречка буде дешевшою: експерт спрогнозував зниження цін на продукти

Згідно з наявними даними, середні споживчі ціни на харчі у травні 2022 року в окупованих росією громадах Луганщини значно вищі, ніж на території України, підконтрольній уряду.

Зокрема, значно дорожчі такі продукти зі «споживчого кошика»:

картопля — на 45,44%;

олія соняшникова — на 44,95%;

цибуля ріпчаста — на 44,47%;

яйця курячі — на 42,79%;

морква — на 39,99;

птиця (тушка куряча) — на 39,36%;

свинина — на 31,99%;

буряк — на 29,14%;

макаронні вироби — на 22,34%.

До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.