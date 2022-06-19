Продукти в «ЛНР» майже на 40% дорожчі, ніж на підконтрольних Україні територіях — Гайдай — Finance.ua
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Продукти в «ЛНР» майже на 40% дорожчі, ніж на підконтрольних Україні територіях — Гайдай

Вчора 08:16Особисті фінанси
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«Споживчий кошик» в «ЛНР» майже на 40% дорожчий за наявний на підконтрольній українському уряду території. Це спростовує міфи про «солодке життя» у «народній республіці».
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
Він посилається на моніторинг відкритих джерел, який провів Департамент економічного розвитку та зовнішньоекономічної діяльності Луганської обласної державної адміністрації.
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Згідно з наявними даними, середні споживчі ціни на харчі у травні 2022 року в окупованих росією громадах Луганщини значно вищі, ніж на території України, підконтрольній уряду.
Зокрема, значно дорожчі такі продукти зі «споживчого кошика»:
  • картопля — на 45,44%;
  • олія соняшникова — на 44,95%;
  • цибуля ріпчаста — на 44,47%;
  • яйця курячі — на 42,79%;
  • морква — на 39,99;
  • птиця (тушка куряча) — на 39,36%;
  • свинина — на 31,99%;
  • буряк — на 29,14%;
  • макаронні вироби — на 22,34%.
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За матеріалами: hromadske.tv
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