Продуктовий кошик українця подорожчав на 14% (інфографіка) — Finance.ua

Продуктовий кошик українця подорожчав на 14% (інфографіка) Вчора 13:31 — Особисті фінанси

У грудні за продуктовий кошик із найбільш уживаних товарів українець віддавав 302,86 гривні проти 347,1 гривні у червні. За п’ять місяців (з грудня до червня) продуктовий кошик подорожчав на 44,24 гривні, або на 14,16%.

У такий кошик переважно увійшли б крупи (гречка), яйця, хліб, молоко, м’ясо, картопля, цукор та фрукти (яблука). Тому з початку війни ціни на різні продукти змінилися таким чином:

На зростання цін від початку війни вплинула стрімка інфляція, внутрішні та зовнішні чинники, пов’язані з війною. У червні росли в ціні сирі продукти, йдеться про овочі та фрукти — до 36,1% річних. Щодо оброблених продовольчих товарів, то вони зросли до 21,5% річних.

У НБУ пояснили, що це насамперед пов’язано із:

появою ранніх овочів, які цього року значно дорожчі внаслідок тимчасової окупації південних регіонів, що спеціалізуються на їх вирощуванні;

зростанням витрат на їх виробництво та постачання.

У середньому ціни на продукти у червні зросли на 3,2% порівняно з попереднім місяцем. Це більше, ніж у травні, коли продукти подорожчали на 2,6%.

Телеканал 24 За матеріалами:

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