Продажі вживаних авто падають — Finance.ua

Продажі вживаних авто падають Вчора 21:21 — Особисті фінанси

Продажі вживаних авто падають

Після піку в червні, спровокованого так званим «нульовим розмитненням», продажі вживаних авто в Україні продовжують знижуватися.

Про це пишуть експерти Інституту досліджень авторинку.

Об’єм ринку вживаних авто падає

У жовтні українці придбали 84,7 тис. вживаних автомобілів. Це на −40,7% менше, ніж за аналогічний період минулого 2021 року та на −11% менше, ніж у вересні-2022. Менше машин цього року продали лише у перші місяці повномасштабної війни — у березні та квітні.

Інфографіка: eauto.org.ua

Частка внутрішніх перепродажів при цьому залишається стабільно високою: 81,9% за підсумками жовтня. Імпорт авто з пробігом з-за кордону склав лише 18,1% від загальної кількості придбаних вживаних легковиків. Для порівняння, у жовтні 2021 року ці показники були зафіксовані на рівні 59,5% та 40,5% відповідно.

Внутрішні перепродажі залишаються основою авторинку

У жовтні українці придбали 69,4 тисячі вживаних авто на внутрішньому ринку. Такий показник виявився на −18,5% меншим за жовтень 2021 року та на −12,1% меншим за вересень-2022. Поза цим, внутрішні перепродажі — уже традиційно найбільший сегмент на українському автомобільному ринку.

Після скасування так званого «нульового» розмитнення, українці у більшості надають перевагу купівлі легковиків всередині країни, адже імпорт з-за кордону машин з пробігом став економічно невигідним.

Інфографіка: eauto.org.ua

Найбільше реєстраційних операцій на внутрішньому ринку зафіксували у місті Києві: понад 10 тисяч. Разом із Київською областю, котра зайняла третє місце в рейтингу із показником майже 6 тисяч реєстрацій, вони складають 23% від загальної кількості проданих вживаних машин у жовтні.

До топ-5 найактивніших регіонів за внутрішніми перепродажами вживаних авто увійшли також Дніпропетровська (7 тис.), Одеська (5,7 тис.) та Львівська (4,9 тис.) області.

Імпорт вживаних легковиків продовжує падати

Протягом жовтня в Україні зареєстрували 15,3 тисячі вживаних легковиків, привезених з-за кордону. Це на 73,5% менше, ніж у жовтні-2021 та на 5,6% менше, ніж у вересні-2022. Тенденція зменшення імпорту вживаних авто триває уже четвертий місяць поспіль, з моменту скасування так званого «нульового» розмитнення. На фоні зміни обмінного курсу валют та загального спаду економіки внаслідок війни, у більшості випадків автомобілі доступної цінової категорії, яких найбільше потребують українці, вигідніше купувати на внутрішньому ринку.

Найактивніше реєстрували вживані легковики з-за кордону на Львівщині (1,8 тис. шт.), в Києві (1,7 тис. шт.) та Київській області (1,1 тис. шт.), Рівненській (1 тис. шт.) та Одеській областях (1 тис. шт.).

Найменше «свіжопригнаних» авто поставили на облік у Донецькій (14 шт.), Луганській (100 шт.), Херсонській (107 шт.), Миколаївській (135 шт.) та Кіровоградській (226 шт.) областях.

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