Продажі Volvo у лютому зросли на 22% — Finance.ua

Продажі Volvo у лютому зросли на 22%
Автовиробник Volvo Cars заявив у п’ятницю, що продажі у лютому зросли на 22% у річному вимірі — до 51 286 автомобілів, чому сприяв стрибок продажів моделей з можливістю підзарядки.
Про це пише Reuters.
Volvo Cars, мажоритарним акціонером якої є китайська Geely Holding, заявила, що продажі повністю електричних автомобілів зросли на 187% і склали 19% від загального обсягу продажів.
Продажі всіх моделей з можливістю підзарядки, включаючи не повністю електричні, зросли на 49% і склали 40% від загального обсягу продажів.
Акції Volvo Cars зросли на 3% на початку торгів.
У січні загальні продажі автомобілів групи зросли на 2%, оскільки в Китаї вони були стримані ефектом китайського новорічного календаря. У лютому продажі в Китаї зросли на 50%.
На найбільшому ринку Європи продажі в лютому зросли на 9%.
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