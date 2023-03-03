Продажі Volvo у лютому зросли на 22% — Finance.ua

Продажі Volvo у лютому зросли на 22% Сьогодні 23:25 — Фондовий ринок

Автовиробник Volvo Cars заявив у п’ятницю, що продажі у лютому зросли на 22% у річному вимірі — до 51 286 автомобілів, чому сприяв стрибок продажів моделей з можливістю підзарядки.

Про це пише Reuters.

Volvo Cars, мажоритарним акціонером якої є китайська Geely Holding, заявила, що продажі повністю електричних автомобілів зросли на 187% і склали 19% від загального обсягу продажів.

Продажі всіх моделей з можливістю підзарядки, включаючи не повністю електричні, зросли на 49% і склали 40% від загального обсягу продажів.

Акції Volvo Cars зросли на 3% на початку торгів.

У січні загальні продажі автомобілів групи зросли на 2%, оскільки в Китаї вони були стримані ефектом китайського новорічного календаря. У лютому продажі в Китаї зросли на 50%.

На найбільшому ринку Європи продажі в лютому зросли на 9%.

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Економічна Правда За матеріалами:

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