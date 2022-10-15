Продажі персональних комп’ютерів знижуються. Але не в Apple — Finance.ua

Продажі персональних комп’ютерів знижуються. Але не в Apple Вчора 04:32 — Технології&Авто

Продажі персональних комп’ютерів знижуються. Але не в Apple

Відповідно до даних аналітичної компанії IDC, зараз спостерігається зниження обсягів постачання комп’ютерів майже у всіх великих виробників. Це пояснюється зменшенням попиту у покупців, а також з досі не вирішеними проблемами з ланцюгами постачання.

За третій квартал поточного року виробники втратили 15% від торішніх показників — 74,3 млн проти 87,3 млн. Щоправда, при цьому це все одно більше, ніж до пандемії. Показники більшості виробників відчутно впали, де Lenovo втратила 16,1%, HP — 27,8%, Dell — 21,2%, ASUS — 7,8% та інші виробники — 19,4%.

І лише Apple показала зростання у 40,2%, хоча все одно займає лише четверту позицію в загальному лідерському заліку.

На подібну ситуацію натякала компанія AMD, яка минулого четверга знизила прогноз продажів чипів на третій квартал. Названими причинами були зниження попиту та ті самі проблеми на виробництві.

Ще не відомо, як йдуть справи у Microsoft та Intel. Компанії мають оприлюднити звіти про прибутки наприкінці жовтня — 25 та 27 відповідно.

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