Продажі нових смартфонів у рф упали до мінімуму за п'ять років — Finance.ua
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Продажі нових смартфонів у рф упали до мінімуму за п'ять років

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У другому кварталі 2022 року продажі нових смартфонів у росії знизились до мінімуму за п’ять років.
Про це пишуть «Ведомости» з посиланням на представників операторів «Білайн» і Tele2.
Так, співрозмовник близький до одного з російских ритейлерів, назвав квартальні продажі «найнижчими за десятиліття».
За оцінками МТС і «Білайна», в росії в цей період було продано близько 4,5 млн смартфонів на суму 103 млрд рублів.
При цьому в МТС заявили, що продажі впали до 2021 року на 30% і за кількістю проданих апаратів, і в грошовому вираженні, в Tele2 — на 23% і 12%. «Мегафон» зафіксував падіння продажів на 17% за кількістю смартфонів.
Серед особливостей продажів смартфонів у 2 кварталі в Росії співрозмовники видання також назвали зростання частки китайських пристроїв (за оцінкою «М.Відео — Ельдорадо», приблизно з половини ринку до двох третин) і зростання сегмента уживаних пристроїв.
При цьому, скорочення попиту на смартфони опитані газетою аналітики пов’язують із зниженням реальних доходів населення та подорожчанням смартфонів.
«Купівельна спроможність, геополітика, страх за майбутнє — все це не сприяє купівлі айфону більш ніж за 100 тисяч рублів», — констатує керівник агентства Content Review Сергій Половников.
Після вторгнення росії в Україну постачання багатьох популярних брендів до рф було припинено — як через порушення логістичних ланцюжків внаслідок санкцій, так і через рішення низки компаній призупинити продажі на російському ринку.
У росії цьому фоні ухвалили закон про так званий «паралельний імпорт», що дозволяє ввозити певні товари без дозволу правовласника.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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