Продажі нових смартфонів у рф упали до мінімуму за п'ять років — Finance.ua

Продажі нових смартфонів у рф упали до мінімуму за п'ять років Вчора 20:21

У другому кварталі 2022 року продажі нових смартфонів у росії знизились до мінімуму за п’ять років.

Про це пишуть «Ведомости» з посиланням на представників операторів «Білайн» і Tele2.

Так, співрозмовник близький до одного з російских ритейлерів, назвав квартальні продажі «найнижчими за десятиліття».

За оцінками МТС і «Білайна», в росії в цей період було продано близько 4,5 млн смартфонів на суму 103 млрд рублів.

При цьому в МТС заявили, що продажі впали до 2021 року на 30% і за кількістю проданих апаратів, і в грошовому вираженні, в Tele2 — на 23% і 12%. «Мегафон» зафіксував падіння продажів на 17% за кількістю смартфонів.

Серед особливостей продажів смартфонів у 2 кварталі в Росії співрозмовники видання також назвали зростання частки китайських пристроїв (за оцінкою «М.Відео — Ельдорадо», приблизно з половини ринку до двох третин) і зростання сегмента уживаних пристроїв.

При цьому, скорочення попиту на смартфони опитані газетою аналітики пов’язують із зниженням реальних доходів населення та подорожчанням смартфонів.

«Купівельна спроможність, геополітика, страх за майбутнє — все це не сприяє купівлі айфону більш ніж за 100 тисяч рублів», — констатує керівник агентства Content Review Сергій Половников.

Після вторгнення росії в Україну постачання багатьох популярних брендів до рф було припинено — як через порушення логістичних ланцюжків внаслідок санкцій, так і через рішення низки компаній призупинити продажі на російському ринку.

У росії цьому фоні ухвалили закон про так званий «паралельний імпорт», що дозволяє ввозити певні товари без дозволу правовласника.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.