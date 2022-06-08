Продажі нових преміальних автомобілів у росії обвалилися на 89% у річному вимірі — Finance.ua

Продажі нових преміальних автомобілів у росії обвалилися на 89% у річному вимірі

У травні в росії реалізували півтори тисячі преміальних автомобілів — це на 89% менше, ніж рік тому, і на 45% менше, ніж у квітні.

Про це пише «Комерсант» із посиланням на розрахунки Автостату на основі даних Електронного паспорта.

Зазначається, що в травні на частку дорогих машин припало лише 5,3% продажів легкових автомобілів на місяць — на 9-10% ринку в звичайних умовах.

При цьому майже весь преміум-сегмент складається з марок, які призупинили постачання автомобілів до росії. Лідерами у преміумі завжди були німецькі марки. За підсумками 2021 частка BMW на російському авторинку становила 2,8%, за рік продали 46 880 машин (без урахування Mini), Mercedes-Benz — 2,6% (43 000 машин). Для порівняння, частка масового Volkswagen — 3,3%.

Після початку вторгнення росії в Україну багато іноземних виробників автомобілів пішли з російського ринку. Про зупинення виробництва або припинення поставок оголошували BMW, Jaguar Land Rover, General Motors, Volkswagen, Volvo, MAN та інші.

У березні російські автодилери повідомили про підвищення цін на автомобілі більшості марок із 1 квітня. Зростання цін вони пояснили падінням курсу рубля та підвищенням утилізаційного збору.

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