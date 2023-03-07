Продажі нових електромобілів в Україні збільшились утричі — Finance.ua

Продажі нових електромобілів в Україні збільшились утричі Сьогодні 08:01 — Особисті фінанси

Продажі нових електромобілів в Україні збільшились утричі

У лютому українці придбали 413 нових авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV).

Про це повідомляє Укравтопром.

«Відносно показника лютого минулого року, ринок нових електромобілів збільшився утричі, а до результату січня цього року додав 40%», — сказано в повідомленні.

Топ-5 найпопулярніших електромобілі лютого:

бестселером на ринку нових авто знову став Volkswagen ID.4. За місяць український автопарк поповнили 134 нові авто цієї моделі;

другий результат у Dong Feng (Honda) M-NV — 86 шт.;

на третьому місці Volkswagen ID.6 — 33 шт.

четверта за популярністю модель — компактна Honda E — 27 шт.;

замикає ТОП-5 лютневого ринку — Mercedes-Benz EQC — 16 шт.

Всього з початку року в Україні було реалізовано 708 нових електромобілів, що на 164% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Довідка Finance.ua:

протягом найкоротшого місяця року в Україні було реалізовано трохи більше 2,7 тис. нових легкових авто;

за весь 2022 рік в Україну було імпортовано 412,9 тисячі легкових авто, загальна митна вартість яких склала майже $3 млрд;



у січні 2023 року український автопарк поповнили майже 1,3 тис. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV) — відносно січневого результату минулого року поповнення автопарку на електротязі збільшилось удвічі.



Відмітимо, що в Україні автовласники зобов’язані оформлювати спеціальну страховку — автоцивілку. Без наявності поліса ОСЦПВ водієві заборонено керувати транспортним засобом. На Finance.ua якраз можна швидко та зручно оформити поліс онлайн. Порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс за посиланням:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.