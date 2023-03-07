Продажі нових електромобілів в Україні збільшились утричі — Finance.ua
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Продажі нових електромобілів в Україні збільшились утричі

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Продажі нових електромобілів в Україні збільшились утричі
Продажі нових електромобілів в Україні збільшились утричі
У лютому українці придбали 413 нових авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV).
Про це повідомляє Укравтопром.
«Відносно показника лютого минулого року, ринок нових електромобілів збільшився утричі, а до результату січня цього року додав 40%», — сказано в повідомленні.

Топ-5 найпопулярніших електромобілі лютого:

  • бестселером на ринку нових авто знову став Volkswagen ID.4. За місяць український автопарк поповнили 134 нові авто цієї моделі;
  • другий результат у Dong Feng (Honda) M-NV — 86 шт.;
  • на третьому місці Volkswagen ID.6 — 33 шт.
  • четверта за популярністю модель — компактна Honda E — 27 шт.;
  • замикає ТОП-5 лютневого ринку — Mercedes-Benz EQC — 16 шт.
Всього з початку року в Україні було реалізовано 708 нових електромобілів, що на 164% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Довідка Finance.ua:

  • протягом найкоротшого місяця року в Україні було реалізовано трохи більше 2,7 тис. нових легкових авто;
  • за весь 2022 рік в Україну було імпортовано 412,9 тисячі легкових авто, загальна митна вартість яких склала майже $3 млрд;
  • у січні 2023 року український автопарк поповнили майже 1,3 тис. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV) — відносно січневого результату минулого року поповнення автопарку на електротязі збільшилось удвічі.
Відмітимо, що в Україні автовласники зобов’язані оформлювати спеціальну страховку — автоцивілку. Без наявності поліса ОСЦПВ водієві заборонено керувати транспортним засобом. На Finance.ua якраз можна швидко та зручно оформити поліс онлайн. Порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс за посиланням:

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За матеріалами:
Finance.ua
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