Продажі криптокартин Джонні Деппа злетіли після перемоги над Херд у суді — Finance.ua
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Продажі криптокартин Джонні Деппа злетіли після перемоги над Херд у суді

Вчора 05:50Технології&Авто
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Виправдальне рішення в суді проти колишньої дружини Ембер Херд не лише відмило репутацію голлівудського актора Джонні Деппа, а й підвищило продаж його колекції невзаємозамінних токенів (NFT). Наступного дня після рішення судді його картини було куплено понад дві сотні разів.
У січні Депп виставив на NFT-маркетплейсі OpenSea колекцію з 3,9 тис. картин під назвою Never Fear Truth (Ніколи не бійся правди).
У своїх роботах актор зобразив своїх колег, у тому числі Тіма Бертона, Аль Пачіно, а також покійних Хіта Леджера, Рівера Фенікса, Елізабет Тейлор та Хантера Томпсона.
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В описі колекції йдеться про те, що автор зобразив тих, кого добре знав і хто його надихав. Серед виставлених лотів можна знайти також понад 600 автопортретів та 320 картин із донькою актора Лілі Депп.
Продажі криптокартин Джонні Деппа злетіли після перемоги над Херд у судіOpenSea.io
Після виправдального вердикту судді відбувся сплеск інтересу до робіт актора. 2 червня картини було продано 212 разів, мінімальна вартість NFT при цьому склала близько 0,52 ETH.
Загалом, з моменту запуску обсяг продажу цифрових портретів вже перевищив 1,5 тис. Ethereum. Згідно з курсом провідної європейської криптовалютної біржі WhiteBIT, станом на 4 червня це становить близько $2,6 млн.

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Депп отримає не всю цю суму — власник NFT отримує тільки повну вартість від початкового продажу твору та частку від подальших перепродажів.
Як відомо, 1 червня присяжні суду штату Вірджинія визнали актрису Ембер Херд винною у наклепі щодо 58-річного Джонні Деппа. Суддя зобов’язав її виплатити компенсацію в розмірі $15 млн (сторона обвинувачення просила $50 млн).
Водночас, суд частково задовольнив вимоги зустрічного позову Херд — вона звинувачувала Деппа в тому, що він також завдав шкоди її репутації, назвавши її звинувачення інсценізацією. Вона вимагала відшкодувати їй $100 млн, але суд схвалив лише $2 млн.
За матеріалами: Обозреватель
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