Продажі криптокартин Джонні Деппа злетіли після перемоги над Херд у суді — Finance.ua

Продажі криптокартин Джонні Деппа злетіли після перемоги над Херд у суді

Виправдальне рішення в суді проти колишньої дружини Ембер Херд не лише відмило репутацію голлівудського актора Джонні Деппа, а й підвищило продаж його колекції невзаємозамінних токенів (NFT). Наступного дня після рішення судді його картини було куплено понад дві сотні разів.

У січні Депп виставив на NFT-маркетплейсі OpenSea колекцію з 3,9 тис. картин під назвою Never Fear Truth (Ніколи не бійся правди).

У своїх роботах актор зобразив своїх колег, у тому числі Тіма Бертона, Аль Пачіно, а також покійних Хіта Леджера, Рівера Фенікса, Елізабет Тейлор та Хантера Томпсона.

В описі колекції йдеться про те, що автор зобразив тих, кого добре знав і хто його надихав. Серед виставлених лотів можна знайти також понад 600 автопортретів та 320 картин із донькою актора Лілі Депп.

OpenSea.io

Після виправдального вердикту судді відбувся сплеск інтересу до робіт актора. 2 червня картини було продано 212 разів, мінімальна вартість NFT при цьому склала близько 0,52 ETH.

Загалом, з моменту запуску обсяг продажу цифрових портретів вже перевищив 1,5 тис. Ethereum. Згідно з курсом провідної європейської криптовалютної біржі WhiteBIT, станом на 4 червня це становить близько $2,6 млн.

Депп отримає не всю цю суму — власник NFT отримує тільки повну вартість від початкового продажу твору та частку від подальших перепродажів.

Як відомо, 1 червня присяжні суду штату Вірджинія визнали актрису Ембер Херд винною у наклепі щодо 58-річного Джонні Деппа. Суддя зобов’язав її виплатити компенсацію в розмірі $15 млн (сторона обвинувачення просила $50 млн).

Водночас, суд частково задовольнив вимоги зустрічного позову Херд — вона звинувачувала Деппа в тому, що він також завдав шкоди її репутації, назвавши її звинувачення інсценізацією. Вона вимагала відшкодувати їй $100 млн, але суд схвалив лише $2 млн.

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