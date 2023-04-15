Продажі автомобілів з пробігом в Україні злетіли на 1052% — Finance.ua

Продажі автомобілів з пробігом в Україні злетіли на 1052%
У березні українці придбали 107,2 тис. вживаних автомобілів. Це на 1052% більше, ніж за аналогічний період минулого року, і на 23,8% більше, ніж у лютому поточного року.
Частка внутрішніх перепродажів при цьому продовжує залишатися стабільно високою: 82,5% від загальної кількості угод купівлі-продажу вживаних машин.
Частка імпорту автомобілів з пробігом з-за кордону склала 17,5% від загальної кількості придбаних вживаних легковиків. Для порівняння, на піку так званого «нульового» розмитнення, у травні 2022 року, «свіжопригнані» машини з пробігом складали понад 64%.
На внутрішньому ринку в березні українці уклали 80,5 тис. угод купівлі-продажу вживаних легковиків.
Найбільше реєстраційних операцій на внутрішньому ринку зафіксували у місті Києві: 12,4 тисячі.
З-за кордону у березні 2023 року привезли 15,8 тис. вживаних авто. Такий показник на 83,7% більший, ніж у березні-2022, та на 20,6% більше, ніж у лютому-2022.
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