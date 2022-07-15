Продажі автомобілів у ЄС впали до найнижчого рівня за 26 років — Finance.ua
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Продажі автомобілів у ЄС впали до найнижчого рівня за 26 років

Технології&Авто
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У червні в Європі було зареєстровано найнижчу кількість нових легкових автомобілів з 1996 року — трохи більше ніж 1,06 мільйона, причому продажі деяких автовиробників впали майже на 50%.
Про це свідчать дані Європейської автомобільної асоціації, пише Reuters.
Німецька Volkswagen Group більше постраждала серед великих автовиробників із майже на чверть меншими продажами, ніж у червні минулого року.
Проте за перше півріччя найбільше падіння на 21,1% зафіксувала корпорація Stellantis.

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Серед невеликих брендів кількість нових реєстрацій у Volvo впала на 47,9% у червні та на 28,5% за перше півріччя, тоді як Jaguar Land Group зафіксувало менше падіння у червні на 13,2%, але загалом цього року падіння склало 34,7%.
Основні виробники автомобілів від BMW до Stellantis протягом останніх тижнів повідомляли про падіння продажів у всьому світі напередодні своїх результатів за другий квартал цього місяця.
Усі чотири основні ринки Європейського Союзу — Іспанія, Італія, Німеччина та Франція — повідомили про зниження реєстрації автомобілів.

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За матеріалами:
Економічна Правда
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