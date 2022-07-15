Продажі автомобілів у ЄС впали до найнижчого рівня за 26 років — Finance.ua

Продажі автомобілів у ЄС впали до найнижчого рівня за 26 років Вчора 19:00 — Технології&Авто

У червні в Європі було зареєстровано найнижчу кількість нових легкових автомобілів з 1996 року — трохи більше ніж 1,06 мільйона, причому продажі деяких автовиробників впали майже на 50%.

Про це свідчать дані Європейської автомобільної асоціації, пише Reuters.

Німецька Volkswagen Group більше постраждала серед великих автовиробників із майже на чверть меншими продажами, ніж у червні минулого року.

Проте за перше півріччя найбільше падіння на 21,1% зафіксувала корпорація Stellantis.

Серед невеликих брендів кількість нових реєстрацій у Volvo впала на 47,9% у червні та на 28,5% за перше півріччя, тоді як Jaguar Land Group зафіксувало менше падіння у червні на 13,2%, але загалом цього року падіння склало 34,7%.

Основні виробники автомобілів від BMW до Stellantis протягом останніх тижнів повідомляли про падіння продажів у всьому світі напередодні своїх результатів за другий квартал цього місяця.

Усі чотири основні ринки Європейського Союзу — Іспанія, Італія, Німеччина та Франція — повідомили про зниження реєстрації автомобілів.

Довідка Finance.ua:

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