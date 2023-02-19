Продажі автобусів в Україні у січні досягли максимуму за десять років — Finance.ua
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Продажі автобусів в Україні у січні досягли максимуму за десять років

Фондовий ринок
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Минулого місяця в Україні було реалізовано 239 од. автобусів та мікроавтобусів.
Це рекордний показник для січня, принаймні за останнє десятиріччя, повідомляє Укравтопром.
Відносно торішнього результату цей сегмент автомобільного ринку збільшився удвічі.
Лідером січневого ринку нових автобусів стала вітчизняна марка ЕТАЛОН, у заліку якої 64 реалізовані машини.
На другому місці CITROEN — 52 од.
Третій результат у ATAMAN — 50 од.
Також у ТОП-5 місяця потрапили: ЗАЗ — 20 од. та VOLKSWAGEN — 18 шт.
За матеріалами:
Finance.ua
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