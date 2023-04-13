Продажі авто у всьому світі знизилися на 1,4% — Finance.ua

Продажі авто у всьому світі знизилися на 1,4% Сьогодні 19:45 — Технології&Авто

За даними Всесвітньої організації автовиробників (ОІСА), у 2022 році глобальні продажі нових автотранспортних засобів склали трохи більше 81,6 млн од. Такий показник на 1,4% менший від результату попереднього року.

Найбільшу кількість у цьому обсязі становили легкові автомобілі — близько 57,5 млн од. (+2% відноснно 2021р.). Реалізація комерційних автотранспортних засобів зменшилась на 8% до 24,1 млн од.

Найбільшим у світі національним авторинком став Китай. Торік у КНР було реалізовано 26,9 млн одиниць автотранспорту, що на 2% більше, ніж роком раніше.

На другому місці — США з показником майже 14,2 млн од. (-7,6%). Третій результат у Індії — 4,7 млн од. (+26%). На четвертій позиції Японія — 4,2 млн од. (-5,6%). Замикає ТОП-5 Німеччина — понад 2,9 млн од. автотранспорту, майже як у 2021 році.

Телеканал 24 За матеріалами:

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