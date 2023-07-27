Продаж землі через PROZORRO принесла 1,43 млрд грн — Finance.ua
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Продаж землі через PROZORRO принесла 1,43 млрд грн

Казна та Політика
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Продаж землі через PROZORRO принесла 1,43 млрд грн
Продаж землі через PROZORRO принесла 1,43 млрд грн
Бюджети за результатами понад 5 тис. успішних аукціонів із продажу та оренди землі в системі Prozorro. Продажі отримали 1,43 млрд грн.
Про це повідомила пресслужба АТ «Прозорро.Продажі».
«Земельні аукціони, проведені в системі Prozorro. Продажі, поповнили бюджети різних рівнів на 1,43 млрд грн», — ідеться в релізі.
Вказується, що в цих аукціонах змогли позмагатися 7 971 учасник.
Наразі на етапі укладення угод перебувають ще 778 аукціонів. У середньому за один земельний лот змагаються три учасники.
За даними «Прозорро.Продажі», середнє зростання цін для завершених земельних торгів становить 78,8%.
Лідерами за кількістю оголошених земельних аукціонів є Київська, Одеська, Черкаська, Львівська та Закарпатська області.
Станом на 26 липня 2023 року в системі Prozorro. Продажі оголошено понад 1,4 тис. земельних аукціонів, які перебувають на етапі прийняття заявок на участь.
Як повідомлялося, з 1 січня 2024 року в Україні стартує другий етап відкриття ринку землі, коли землю зможуть купувати юридичні особи, зареєстровані в Україні. Придбати можна буде не більше ніж 10 тис. га земель сільськогосподарського призначення.
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За матеріалами:
Finance.ua
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