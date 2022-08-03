Продаж токенів CryptoPunks підскочив на 248% після презентації тематичної колекції від Tiffany — Finance.ua

Продаж токенів CryptoPunks підскочив на 248% після презентації тематичної колекції від Tiffany Вчора 03:01 — Фінтех і Картки

Фото: incrypted.com, incrypted.com

1 серпня стало відомо, що престижний ювелірний дім Tiffany & Co. представив колекцію кулонів за мотивами CryptoPunks. На тлі цього продажу тематичних токенів зросли у 2,5 рази.

За даними аналітичного порталу Cryptoslam, за останню добу сума всіх операцій із купівлі NFT з колекції CryptoPunk склала 1278 ETH, близько 2,16 млн доларів. На момент написання новини останній токен було продано за 131,6 тис. доларів.

При цьому за весь липень обсяг угод склав 49,7 млн доларів. Очевидно, що анонс колекції від Tiffany став своєрідною рекламою, яка підштовхнула попит.

Річ у тіму, що можливість купити намисто від ювелірного дому мають виключно власники NFT CryptoPunk Collection. При цьому пропозиція токенів обмежена, в колекції лише 10 тисяч штук.

Нагадаємо, прикраси від Tiffany виконані з 18-каратного рожевого або білого золота в залежності від кольорової гами токену, а також інкрустовані діамантами. Вартість кулонів стартує від 30 ETH.

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