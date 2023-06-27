Продаж побутової техніки та електроніки в мережі «Епіцентр» у травні зріс на 20% — Finance.ua

Продаж побутової техніки та електроніки в мережі «Епіцентр» у травні зріс на 20% Сьогодні 20:40 — Особисті фінанси

Продаж побутової техніки та електроніки в мережі торговельних центрів «Епіцентр» у травні збільшився на 20% порівняно з травнем 2022 року, повідомила пресслужба мережі.

Згідно з пресрелізом, найбільше зріс продаж планшетів — у 2,8 раза, вентиляторів — у 2,3 раза, зарядних станцій — у 2,2 раза, портативної акустики — удвічі. Крім того, значне зростання продажу зафіксовано в категоріях: «навушники і гарнітури» — на 71% порівняно з травнем минулого року, «пилососи» — на 57,6%, «пральні машини» — на 53,3%, «електричні печі» — на 47,7%, а також «телевізори» — на 38,4%.

Водночас у березні та квітні поточного року продаж побутової техніки та електроніки перевищував минулорічний на 80% і 85% відповідно.

«Готовність українців витрачати гроші на придбання побутової техніки та електроніки може свідчити про поліпшення споживчих настроїв, віру в Збройні сили і майбутні перспективи країни, незважаючи на бойові дії», — процитовано в повідомленні слова директора центрів техніки «ЦеТе» в мережі «Епіцентр» Олександра Величка.

Водночас у мережі зберігається попит на зарядні станції типу EcoFlow, що свідчить про бажання українців убезпечити себе від можливих перебоїв із постачанням електроенергії, зазначив він.

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