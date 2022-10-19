Продаж газу з росії різко скоротився: агресор може втратити головний ринок — Finance.ua
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Продаж газу з росії різко скоротився: агресор може втратити головний ринок

Енергетика
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росія втрачає головний ринок збуту газу — Європейський Союз. Трубопроводи «Північний потік-1» та «Ямал-Європа» обидва вийшли з ладу, і існує ризик припинення транзиту через Україну.
Як повідомляє naturalgasworld, експорт газу з рф обвалився за дев’ять місяців на 41,1% в порівнянні з тим же періодом 2021 року і склали всього 89,3 млрд куб. м на тлі зростання скорочення поставок європейським покупцям.
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У заяві від 17 жовтня «Газпром» наполягав на тому, що «постачає газ відповідно до підтверджених запитів». Проте компанія останніми місяцями різко скоротила поставки.
Оскільки попит на ЗПГ в іншому світі, особливо в Китаї, знижується, нових доповнень до глобальних постачань достатньо, щоб повністю замінити залежність Європи від російського газу з «Північного потоку» та українських транзитних трубопроводів.
Європейська промисловість, на частку якої припадає 30% споживання газу, давно побоювалася структурно вищих цін на газ, але дані свідчать про те, що потенційний економічний вплив значно менший, ніж передбачалося.
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На сектори з найбільшим споживанням природного газу — виробництво металів, хімікатів, паперу, коксу, добрив та переробку нафтопродуктів/мінералів — припадає чверть споживання природного газу в регіоні, але лише 3% від загальної валової доданої вартості в Європі й менш як 1% усієї європейської робочої сили.
Фактично президент рф путін призвів до ситуації, коли газ із росії більше не потрібен у ЄС. А це був її основний ринок збуту.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Обозреватель
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