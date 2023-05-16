Процесор Apple M3 Pro отримає 12 обчислювальних та 18 графічних ядер — Finance.ua
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Процесор Apple M3 Pro отримає 12 обчислювальних та 18 графічних ядер

Фондовий ринок
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Процесор Apple M3 Pro отримає 12 обчислювальних та 18 графічних ядер
Процесор Apple M3 Pro отримає 12 обчислювальних та 18 графічних ядер
Марк Гурман з Bloomberg повідомляє, що Apple тестує чипсет M3 з 12-ядерним процесором і 18-ядерним графічним процесором.
У своєму останньому інформаційному бюлетені Power On Гурман повідомляє, що джерело надіслало йому журнали розробників App Store. Вони стверджують, що чип встановлений на неанонсованому MacBook Pro з macOS 14. Він припускає, що варіант M3, який тестує Apple, є базовою версією M3 Pro. Його компанія планує випустити наступного року.
Лінійка M3 використовуватиме переваги майбутнього 3-нм техпроцесу процесу TSMC. Саме перехід від 5 нм до 3 нм пояснює збільшення щільності ядра. M1 Pro і M2 Pro оснащені 8- та 10-ядерними процесорами, а також 14- та 16-ядерними графічними процесорами. Іншими словами, M3 Pro отримає на 50 відсотків більше ядер, ніж його попередник першого покоління.
За словами Гурмана, Apple рівномірно розподілила високопродуктивні та ефективні ядра на новому кремнієвому процесорі. Ноутбук отримає чипсет з 32 ГБ ОЗП. Звичайно, компанія спочатку повинна випустити стандартний чіп M3.
«Я вважаю, що перші комп’ютери Mac із чіпами M3 почнуть надходити наприкінці року або на початку наступного року», — йдеться у повідомленні.
За матеріалами:
ITsider.
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