Процесор Apple M3 Pro отримає 12 обчислювальних та 18 графічних ядер — Finance.ua

Процесор Apple M3 Pro отримає 12 обчислювальних та 18 графічних ядер Сьогодні 02:53 — Фондовий ринок

Процесор Apple M3 Pro отримає 12 обчислювальних та 18 графічних ядер

Марк Гурман з Bloomberg повідомляє, що Apple тестує чипсет M 3 з 12-ядерним процесором і 18-ядерним графічним процесором.

У своєму останньому інформаційному бюлетені Power On Гурман повідомляє, що джерело надіслало йому журнали розробників App Store. Вони стверджують, що чип встановлений на неанонсованому MacBook Pro з macOS 14. Він припускає, що варіант M 3 , який тестує Apple, є базовою версією M 3 Pro. Його компанія планує випустити наступного року.

Лінійка M 3 використовуватиме переваги майбутнього 3-нм техпроцесу процесу TSMC. Саме перехід від 5 нм до 3 нм пояснює збільшення щільності ядра. M 1 Pro і M 2 Pro оснащені 8- та 10-ядерними процесорами, а також 14- та 16-ядерними графічними процесорами. Іншими словами, M 3 Pro отримає на 50 відсотків більше ядер, ніж його попередник першого покоління.

За словами Гурмана, Apple рівномірно розподілила високопродуктивні та ефективні ядра на новому кремнієвому процесорі. Ноутбук отримає чипсет з 32 ГБ ОЗП. Звичайно, компанія спочатку повинна випустити стандартний чіп M 3 .

«Я вважаю, що перші комп’ютери Mac із чіпами M 3 почнуть надходити наприкінці року або на початку наступного року», — йдеться у повідомленні.

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