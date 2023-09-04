Процедури переведуть в онлайн: у Кабміні спростять отримання ще майже 100 довідок та ліцензій для бізнесу — Finance.ua

Процедури переведуть в онлайн: у Кабміні спростять отримання ще майже 100 довідок та ліцензій для бізнесу Сьогодні 13:04 — Казна та Політика

Процедури переведуть в онлайн: у Кабміні спростять отримання ще майже 100 довідок та ліцензій для бізнесу

Міжвідомча робоча група з дерегуляції розглядає спрощення отримання 94 дозвільних документів у галузі регулювання Держпродспоживслужби.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Планують спростити такі процедури:

Реєстрацію бізнесу (зокрема, з переробки та зберігання зерна) рекомендовано цифровізувати;

Реєстрацію та ідентифікацію тварин, відповідно до рекомендацій МРГ, мають проводити авторизовані ветлікарі під контролем ДПСС. Також в планах — цифровізація процесу. Зокрема, створення цифрового кабінету власника тварин;

Повноваження щодо реєстрації сільськогосподарської техніки рекомендовано передати Міністерству внутрішніх справ в межах реєстрації транспортних засобів.

Це дозволить реєструвати техніку через цифрові сервіси МВС.

Також в процесі розгляду такі варіанти спрощення:

Фітосанітарна експертиза (для експорту): сертифікат можуть видавати треті особи (наприклад, авторизовані лабораторії чи ветеринарні лікарі), а ДПСС здійснюватиме контроль вже за ними;

Для фітосанітарного або ветеринарного огляду на митниці (для імпорту) — розглядається застосування системи ризиків. Тобто якщо раніше у підприємця не виявляли порушень, його перевірятимуть рідше;

Отримання експлуатаційного дозволу (виробництво та зберігання харчових продуктів) має складатись з двох етапів: онлайн-перевірка та інспектування;

Міжнародний ветеринарний сертифікат (для експорту) — можуть видавати авторизовані ветлікарі, при цьому ДПСС здійснюватиме нагляд за ними, застосовуючи систему ризиків.

Довідка Finance.ua:

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