Процедури переведуть в онлайн: у Кабміні спростять отримання ще майже 100 довідок та ліцензій для бізнесу — Finance.ua

Процедури переведуть в онлайн: у Кабміні спростять отримання ще майже 100 довідок та ліцензій для бізнесу
Міжвідомча робоча група з дерегуляції розглядає спрощення отримання 94 дозвільних документів у галузі регулювання Держпродспоживслужби.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
Планують спростити такі процедури:
- Реєстрацію бізнесу (зокрема, з переробки та зберігання зерна) рекомендовано цифровізувати;
- Реєстрацію та ідентифікацію тварин, відповідно до рекомендацій МРГ, мають проводити авторизовані ветлікарі під контролем ДПСС. Також в планах — цифровізація процесу. Зокрема, створення цифрового кабінету власника тварин;
- Повноваження щодо реєстрації сільськогосподарської техніки рекомендовано передати Міністерству внутрішніх справ в межах реєстрації транспортних засобів.
Це дозволить реєструвати техніку через цифрові сервіси МВС.
Також в процесі розгляду такі варіанти спрощення:
- Фітосанітарна експертиза (для експорту): сертифікат можуть видавати треті особи (наприклад, авторизовані лабораторії чи ветеринарні лікарі), а ДПСС здійснюватиме контроль вже за ними;
- Для фітосанітарного або ветеринарного огляду на митниці (для імпорту) — розглядається застосування системи ризиків. Тобто якщо раніше у підприємця не виявляли порушень, його перевірятимуть рідше;
- Отримання експлуатаційного дозволу (виробництво та зберігання харчових продуктів) має складатись з двох етапів: онлайн-перевірка та інспектування;
- Міжнародний ветеринарний сертифікат (для експорту) — можуть видавати авторизовані ветлікарі, при цьому ДПСС здійснюватиме нагляд за ними, застосовуючи систему ризиків.
Довідка Finance.ua:
- Зеленський запропонував створити єдиний орган перевірок для бізнесу;
- українській бізнес у серпні знову мав негативі очікування щодо результатів діяльності своїх підприємств у найближчій перспективі. Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) залишився нижче нейтрального рівня (50 пунктів) та склав 49,3;
- в Україні запустили акселераційну програму для бізнесу на суму 4 млн грн «Власне». Вона передбачає освітню, менторську та фінансову підтримку. Приєднатися зможуть підприємці всіх масштабів.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поділитися новиною