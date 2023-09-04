Процедури переведуть в онлайн: у Кабміні спростять отримання ще майже 100 довідок та ліцензій для бізнесу — Finance.ua
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Процедури переведуть в онлайн: у Кабміні спростять отримання ще майже 100 довідок та ліцензій для бізнесу

Казна та Політика
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Процедури переведуть в онлайн: у Кабміні спростять отримання ще майже 100 довідок та ліцензій для бізнесу
Процедури переведуть в онлайн: у Кабміні спростять отримання ще майже 100 довідок та ліцензій для бізнесу
Міжвідомча робоча група з дерегуляції розглядає спрощення отримання 94 дозвільних документів у галузі регулювання Держпродспоживслужби.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Планують спростити такі процедури:

  • Реєстрацію бізнесу (зокрема, з переробки та зберігання зерна) рекомендовано цифровізувати;
  • Реєстрацію та ідентифікацію тварин, відповідно до рекомендацій МРГ, мають проводити авторизовані ветлікарі під контролем ДПСС. Також в планах — цифровізація процесу. Зокрема, створення цифрового кабінету власника тварин;
  • Повноваження щодо реєстрації сільськогосподарської техніки рекомендовано передати Міністерству внутрішніх справ в межах реєстрації транспортних засобів.
Це дозволить реєструвати техніку через цифрові сервіси МВС.
Також в процесі розгляду такі варіанти спрощення:
  • Фітосанітарна експертиза (для експорту): сертифікат можуть видавати треті особи (наприклад, авторизовані лабораторії чи ветеринарні лікарі), а ДПСС здійснюватиме контроль вже за ними;
  • Для фітосанітарного або ветеринарного огляду на митниці (для імпорту) — розглядається застосування системи ризиків. Тобто якщо раніше у підприємця не виявляли порушень, його перевірятимуть рідше;
  • Отримання експлуатаційного дозволу (виробництво та зберігання харчових продуктів) має складатись з двох етапів: онлайн-перевірка та інспектування;
  • Міжнародний ветеринарний сертифікат (для експорту) — можуть видавати авторизовані ветлікарі, при цьому ДПСС здійснюватиме нагляд за ними, застосовуючи систему ризиків.

Довідка Finance.ua:

  • Зеленський запропонував створити єдиний орган перевірок для бізнесу;
  • українській бізнес у серпні знову мав негативі очікування щодо результатів діяльності своїх підприємств у найближчій перспективі. Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) залишився нижче нейтрального рівня (50 пунктів) та склав 49,3;
  • в Україні запустили акселераційну програму для бізнесу на суму 4 млн грн «Власне». Вона передбачає освітню, менторську та фінансову підтримку. Приєднатися зможуть підприємці всіх масштабів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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