Проблеми з водою: "ArcelorMittal Кривий Ріг" оголосив про зниження виробництва вдвічі — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Проблеми з водою: "ArcelorMittal Кривий Ріг" оголосив про зниження виробництва вдвічі

Фондовий ринок
57
Криворізький гірничо-металургійний комбінат ПАТ «ArcelorMittal Кривий Ріг» (Дніпропетровська обл.) у зв’язку з проблемами з забезпеченням підприємства технічною водою після підриву російськими окупантами дамби Каховської ГЕС оголосив про зниження виробництва вдвічі.
Про це з посиланням на генерального директора «ArcelorMittal Кривий Ріг» (АМКР) Мауро Лонгобардо повідомляє «Інтерфакс-Україна».
«Ми ще не бачимо стабілізації рівня води в Дніпрі - щодня спостерігається зниження рівня, і ми не очікуємо, що незабаром усе повернеться до попереднього рівня», — сказав він.
За його словами, якщо напередодні підриву дамби підприємство працювало на 30−40% від довоєнного рівня, то тепер змушене знизити виробництво до 15−20%.
«І ми не бачимо зараз можливості отримувати більше замовлень», — сказав Мауро Лонгобардо.
За його словами, підприємство зосередилося на забезпеченні себе водою з альтернативних джерел. Але на це знадобиться щонайменше шість місяців.
«Щоб почати використовувати воду з інших водойм, на це потрібен час — нам знадобляться насосні станції. Тобто це близько пів року як мінімум. Певна підготовча робота вже проводиться», — зазначив він.
Таке значне падіння рівня споживання води відбулося через зниження її тиску, що було застосовано через необхідність заощаджувати воду в Південному водосховищі, завдяки якому також забезпечуються потреби у воді 70% містян у Кривому Розі, повідомляють в «ArcelorMittal Кривий Ріг».
Щоб адаптуватися до цих умов, підприємство було змушене зупинити деякі агрегати. Зокрема, виробництво сталі та прокату.
У гірничому департаменті компанії ситуація краща у зв’язку з тим, що технічна вода використовується в замкнутому контурі.
При цьому, за словами Мауро Лонгобардо, що хоча клієнти й занепокоєні, але з розумінням ставляться до ситуації, і запевнив, що завдяки наявним запасам підприємство виконає всі поточні замовлення.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.