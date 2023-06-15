Проблеми з водою: "ArcelorMittal Кривий Ріг" оголосив про зниження виробництва вдвічі — Finance.ua

Проблеми з водою: "ArcelorMittal Кривий Ріг" оголосив про зниження виробництва вдвічі Сьогодні 09:45 — Фондовий ринок

Криворізький гірничо-металургійний комбінат ПАТ «ArcelorMittal Кривий Ріг» (Дніпропетровська обл.) у зв’язку з проблемами з забезпеченням підприємства технічною водою після підриву російськими окупантами дамби Каховської ГЕС оголосив про зниження виробництва вдвічі.

Про це з посиланням на генерального директора «ArcelorMittal Кривий Ріг» (АМКР) Мауро Лонгобардо повідомляє « Інтерфакс-Україна ».

«Ми ще не бачимо стабілізації рівня води в Дніпрі - щодня спостерігається зниження рівня, і ми не очікуємо, що незабаром усе повернеться до попереднього рівня», — сказав він.

За його словами, якщо напередодні підриву дамби підприємство працювало на 30−40% від довоєнного рівня, то тепер змушене знизити виробництво до 15−20%.

«І ми не бачимо зараз можливості отримувати більше замовлень», — сказав Мауро Лонгобардо.

За його словами, підприємство зосередилося на забезпеченні себе водою з альтернативних джерел. Але на це знадобиться щонайменше шість місяців.

«Щоб почати використовувати воду з інших водойм, на це потрібен час — нам знадобляться насосні станції. Тобто це близько пів року як мінімум. Певна підготовча робота вже проводиться», — зазначив він.

Таке значне падіння рівня споживання води відбулося через зниження її тиску, що було застосовано через необхідність заощаджувати воду в Південному водосховищі, завдяки якому також забезпечуються потреби у воді 70% містян у Кривому Розі, повідомляють в «ArcelorMittal Кривий Ріг».

Щоб адаптуватися до цих умов, підприємство було змушене зупинити деякі агрегати. Зокрема, виробництво сталі та прокату.

У гірничому департаменті компанії ситуація краща у зв’язку з тим, що технічна вода використовується в замкнутому контурі.

При цьому, за словами Мауро Лонгобардо, що хоча клієнти й занепокоєні, але з розумінням ставляться до ситуації, і запевнив, що завдяки наявним запасам підприємство виконає всі поточні замовлення.

Економічна Правда За матеріалами:

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