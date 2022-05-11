Проблему з дефіцитом пального розв'яжуть, але не для всіх — прогноз — Finance.ua
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Проблему з дефіцитом пального розв'яжуть, але не для всіх — прогноз

Вчора 17:40Енергетика
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У разі збільшення поставок пального з Польщі проблема з його дефіцитом може бути вирішена для власників легкового транспорту, комерційний, ймовірно, не відчує поліпшення ситуації.
Таку думку висловив «Фокусу» гендиректор і засновник Prime Group Дмитро Льоушкін, коментуючи заяву міністра економіки Юлії Свириденко. Раніше та заявила, що Україна може суттєво збільшити постачання дефіцитного пального через територію Польщі.
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«Є поняття бізнесу, тобто комерційного палива, і є поняття легкових автомобілів. Пані Свириденко займається легковими автомобілями. І ОККО і WOG в основному орієнтовані на вирішення питання з легковими автомобілями. Вони купили весь вільний ресурс у Польщі, іншим компаніям там робити нічого», — говорить Леушкін.
У прес-службі компанії ОККО відмовилися коментувати ситуацію на ринку палива.
Своєю чергою, в мережі автозаправок WOG сказали, що докладають максимум зусиль, щоб наповнити ринок паливом: «працюємо по всіх можливих напрямках, а не тільки по Польщі».
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Відповідаючи на питання про консультації з Мінекономіки, в компанії заявили, що відкриті для комунікацій з усіма гілками влади, бізнес-спільнотами та громадськістю. «Це була позиція компанії до війни, також ми відкрито співпрацюємо зараз», — відповіли в прес-службі.
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За матеріалами: УНІАН
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