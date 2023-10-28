Пробіг автотранспорту планують фіксувати під час його реєстрації — Finance.ua

Пробіг автотранспорту планують фіксувати під час його реєстрації Сьогодні 15:24 — Особисті фінанси

Пробіг автотранспорту планують фіксувати під час його реєстрації

Про проблему «скруток» пробігу в автомобілях згадали автори законопроєкту № 10 173 , який нещодавно був зареєстрований у Верховній Раді.

Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Що пропонують депутати

Основних ідей дві, і перша з них — закріпити у законодавстві норму щодо фіксації показників одометра автомобілів при реєстрації та перереєстрації.

Друга пропозиція до МВС та Кабміну — забезпечити можливість отримання фізичними та юридичними особами інформації про раніше зафіксований пробіг з реєстрів іноземних держав за VIN-кодом автомобіля, ще до його ввезення в Україну.

В чому нюанси

Даних лише про останній зафіксований пробіг недостатньо — адже «скрутка» могла відбутися до фіксації, причому не одна. Тому варто мати всю історію фіксацій показів одометра, але подібного уточнення в законопроєкті № 10 173 немає.

Також варто звернути увагу ще на дві речі:

Іноземних реєстрів безліч, усі вони мають різне наповнення й різне охоплення за географією, не у кожній країні на державному рівні передбачена фіксація пробігу. Усі ці реєстри функціонують на комерційній основі, що означає для МВС України створення подібної довідкової служби або коштом платників податків (але з безплатними запитами), і за чималий бюджет, або ж як комерційний продукт, який дублюватиме вже наявні сервіси, проте, вочевидь, буде дорожчим, адже його потрібно розробити й підтримувати, й він лише зможе перепродувати дані з інших сервісів, які вже й без того доступні.

Що пропонують експерти

Експерти Інституту досліджень авторинку зазначають, що варто згадати про інший документ, зареєстрований у Верховній Раді ще у 2020 році, а саме — законопроєкт № 4039 , який міг би справді ефективно протидіяти шахрайству з пробігом.

Це рішення передбачає окрім регулярної фіксації показів одометра також санкції (штрафи) за «змотування» пробігу, втручання в роботу чи зупинку одометра, містить «запобіжники» для тих, кому потрібно замінити панель приладів та для старих автомобілів, де лічильник може переповнитися.

Враховано практику завищення пробігу для зменшення митних платежів й чимало інших важливих деталей. Не забули автори цього документа й про «спеціалістів» які за відповідний тариф пропонують послуги з «корекції» пробігу.

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