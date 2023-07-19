Про АЗС можна забути: популярний в Україні бренд показав електромобіль за $5000 — Finance.ua
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Про АЗС можна забути: популярний в Україні бренд показав електромобіль за $5000

Фондовий ринок
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Про АЗС можна забути: популярний в Україні бренд показав електромобіль за $5000
Про АЗС можна забути: популярний в Україні бренд показав електромобіль за $5000
Американський концерн General Motors готує до виходу на ринок бюджетний електромобіль, ціна якого не перевищить $5000, пише enovosty.com.
Новинку вже можна роздивитись на фото, що просочилися до мережі.
Компактний електрокар з’явиться у продажу під брендом Wuling, створеним спільно з китайським концерном SAIC. На фото, які опинилися у розпорядженні Autohome, можна побачити дуже невеликий міський автомобіль — це тридверний хетчбек.
Помітно, що в основі новинки — ультрапопулярний у Китаї Wuling HongGuang Mini EV. Поки невідомо, чи є неназвана новинка рестайлінгом або новою модифікацією. У будь-якому випадку, ціна оригінальної моделі в $4400 натякає, що новий китайський електрокар також виявиться дешевшим за 5000 доларів.
На вибір покупцям запропонують кілька батарей різної ємності (від 13 до 26 кВтгод). Великого запасу ходу чекати не варто — 100−150 км має вистачати у міських умовах. А ось досить потужний 41-сильний двигун забезпечить гідну динаміку такому маленькому автомобілю.
Прем'єра моделі відбудеться до кінця 2023 року. Завдяки таким автомобілям General Motors посилює свої позиції у КНР.
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За матеріалами:
Finance.ua
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