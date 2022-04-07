Президент закликав голів громад в безпечних областях повертати місцевих мешканців — Finance.ua
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Президент закликав голів громад в безпечних областях повертати місцевих мешканців

Вчора 16:15Казна та Політика
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Президент нагадав, що 6 квітня обговорив із членами Кабміну виконання державного бюджету й економічну активність в Україні.
Він підкреслив, що необхідно зробити все можливе, щоб по максимуму відновити роботу вітчизняних підприємств, торговельну діяльність, реанімувати малий і середній бізнес на всій території країни, на якій це безпечно та взагалі можливо працювати.
«Економіка — це також фронт, на якому ми боремося за нашу свободу, за нашу державу, за наших людей. Тому потрібно постійно шукати шляхи, щоб адаптуватись до наявних обставин. Зараз треба бути максимально креативним і сміливим у розв’язанні економічних питань. Це залежить не тільки від урядовців і центральної влади загалом. Загалом це залежить також від усіх керівників на місцевому рівні, від політичної та бізнесової спільнот», — зазначив Зеленський.
За його словами, необхідно разом знайти ідеї та рішення, щоб економіка країни стабілізувалася.
До речі за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови кредиту.
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«Якщо потрібно переміщувати підприємства з певних районів, то маємо це робити. Якщо потрібно оновлювати законодавство й давати бізнесу більше простору для розвитку, депутати повинні швидко це зробити. Якщо потрібно створювати спеціальні умови для повернення людей, і це дозволяє безпекова ситуація на конкретній території, то кожен керівник будь-якого рівня повинен викладатися на сто відсотків, щоб зробити все для повернення людей на такі безпечні території», — вважає Президент.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

За матеріалами: УНІАН
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