Президент закликав голів громад в безпечних областях повертати місцевих мешканців — Finance.ua

Президент закликав голів громад в безпечних областях повертати місцевих мешканців

Вчора 16:15 — Казна та Політика

Президент нагадав, що 6 квітня обговорив із членами Кабміну виконання державного бюджету й економічну активність в Україні.

Він підкреслив, що необхідно зробити все можливе, щоб по максимуму відновити роботу вітчизняних підприємств, торговельну діяльність, реанімувати малий і середній бізнес на всій території країни, на якій це безпечно та взагалі можливо працювати.

«Економіка — це також фронт, на якому ми боремося за нашу свободу, за нашу державу, за наших людей. Тому потрібно постійно шукати шляхи, щоб адаптуватись до наявних обставин. Зараз треба бути максимально креативним і сміливим у розв’язанні економічних питань. Це залежить не тільки від урядовців і центральної влади загалом. Загалом це залежить також від усіх керівників на місцевому рівні, від політичної та бізнесової спільнот», — зазначив Зеленський.

За його словами, необхідно разом знайти ідеї та рішення, щоб економіка країни стабілізувалася.

До речі за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови кредиту.

«Якщо потрібно переміщувати підприємства з певних районів, то маємо це робити. Якщо потрібно оновлювати законодавство й давати бізнесу більше простору для розвитку, депутати повинні швидко це зробити. Якщо потрібно створювати спеціальні умови для повернення людей, і це дозволяє безпекова ситуація на конкретній території, то кожен керівник будь-якого рівня повинен викладатися на сто відсотків, щоб зробити все для повернення людей на такі безпечні території», — вважає Президент.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

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