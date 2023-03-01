Президент закликав американські компанії виходити з російського ринку та йти в Україну — Finance.ua

Президент закликав американські компанії виходити з російського ринку та йти в Україну Сьогодні 11:15 — Фондовий ринок

Президент України Володимир Зеленський закликав американські компанії виходити з російського ринку та йти в Україну.

Про це Зеленський заявив під час звернення до членів Національної асоціації виробників США. Вона є однією з найбільших асоціацій промисловців в американському діловому світі й представляє великих і дрібних виробників з усіх галузей у всіх 50 штатах США (близько 14 тисяч членів).

«Що дасть більше перспектив — сумлінна праця чи співучасть у заробітку на агресії? Просто зараз триває це протистояння. І тому прямо зараз ми закликаємо всі компанії прийти в Україну і — піти з російського ринку», — зазначив він.

На думку президента, очевидним є те, що участь у відбудові України після бойових дій дасть «надзвичайну моральну перевагу всім бізнесам».

«І теж очевидно, що кожен бізнес, який зараз будь-яким чином допомагатиме російській тиранії, не зможе уникнути проблем і репутаційної кризи», — сказав він.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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