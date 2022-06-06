Президент ЄІБ назвав важливу умову для швидкого відновлення України — Finance.ua
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Президент ЄІБ назвав важливу умову для швидкого відновлення України

Вчора 10:05Казна та Політика
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Президент ЄІБ назвав важливу умову для швидкого відновлення УкраїниПрезидент ЄІБ назвав важливу умову для швидкого відновлення України, pixabay.com
Для швидкого відновлення України важливо, щоб гуманітарна допомога та відбудова проходили паралельно.
Про це заявив президент Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Вернер Хоєр.
За його словами, відновлення України після війни стане глобальним викликом.
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«Щойно ми починаємо говорити про відновлення України в мирний час, який, я сподіваюсь, скоро настане, ми знаємо, що це буде глобальним викликом найбільшого масштабу, який я будь-коли бачив. Для цього нам потрібна підтримка всієї міжнародної спільноти. Проте я налаштований дуже оптимістично. Адже коли українцям дадуть шанс на відбудову, вони відбудують ще краще. Тому вкрай важливо, щоб гуманітарна допомога та відбудова проходили паралельно для швидкого відновлення», — сказав Хоєр.
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Він зазначив, що ЄІБ готовий долучитися до платформи для підтримки плану реконструкції Rebuild Ukraine Facility, над якою працюють Європейська комісія та уряд України. Ця платформа акумулюватиме грантову допомогу та кредитні пропозиції. ЄІБ може надати технічну, фінансову експертизи та фінанси.
Разом із тим голова ЄІБ відзначив необхідність України бути готовою не тільки до відбудови, а й до усунення можливих перешкод, наприклад у питанні дотримання верховенства права в державі.
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«Потрібно, для прикладу, дотримання верховенства права. Це ключовий момент для інвесторів, інакше вони не прийдуть. Я впевнений, що умова верховенства права дуже важлива і для самого українського народу», — наголосив Хоєр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Укрінформ
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