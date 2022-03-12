Президент: Україна має проблеми з наповненням бюджету, бо більшість підприємств не працюють — Finance.ua

Президент: Україна має проблеми з наповненням бюджету, бо більшість підприємств не працюють

Вчора 21:30 — Казна та Політика

Президент: Україна має проблеми з наповненням бюджету, бо більшість підприємств не працюють

Україна має проблеми з наповненням державного бюджету, бо більшість підприємств призупинили роботу через війну.

Про це Президент Української держави Володимир Зеленський розповів під час спілкування з іноземними ЗМІ.

«Нас цікавить наповнення бюджету. У нас із цим складності, тому що більшість підприємств не працюють. Приватний сектор не працює через різні причини — десь триває бомбардування, десь люди просто бояться, тому позакривали свої маленькі та середні бізнеси», — сказав глава держави.

Він зауважив, що наразі наповнення бюджету відбувається переважно за рахунок окремих галузей, які продовжують роботу. Серед іншого, йдеться про IT-індустрію, а також про деякі стратегічно важливі підприємства.

Водночас Зеленський наголосив, що російські війська блокують роботу українських стратегічних підприємств, які є вагомими платниками податків. Зокрема, газотранспортні системи, атомні електростанції, які захоплюють війська росії.

Президент підкреслив, що Україна точно потребує фінансів. У цьому контексті він поінформував, що Європа та Сполучені Штати Америки надають грошову допомогу. За словами Зеленського, всі ці кошти спрямовані на посилення обороноздатності держави та гуманітарну допомогу українському населенню.

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