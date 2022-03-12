Президент: Україна має проблеми з наповненням бюджету, бо більшість підприємств не працюють — Finance.ua
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Президент: Україна має проблеми з наповненням бюджету, бо більшість підприємств не працюють

Вчора 21:30Казна та Політика
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Президент: Україна має проблеми з наповненням бюджету, бо більшість підприємств не працюютьПрезидент: Україна має проблеми з наповненням бюджету, бо більшість підприємств не працюють
Україна має проблеми з наповненням державного бюджету, бо більшість підприємств призупинили роботу через війну.
Про це Президент Української держави Володимир Зеленський розповів під час спілкування з іноземними ЗМІ.
«Нас цікавить наповнення бюджету. У нас із цим складності, тому що більшість підприємств не працюють. Приватний сектор не працює через різні причини — десь триває бомбардування, десь люди просто бояться, тому позакривали свої маленькі та середні бізнеси», — сказав глава держави.
Він зауважив, що наразі наповнення бюджету відбувається переважно за рахунок окремих галузей, які продовжують роботу. Серед іншого, йдеться про IT-індустрію, а також про деякі стратегічно важливі підприємства.
Водночас Зеленський наголосив, що російські війська блокують роботу українських стратегічних підприємств, які є вагомими платниками податків. Зокрема, газотранспортні системи, атомні електростанції, які захоплюють війська росії.
Президент підкреслив, що Україна точно потребує фінансів. У цьому контексті він поінформував, що Європа та Сполучені Штати Америки надають грошову допомогу. За словами Зеленського, всі ці кошти спрямовані на посилення обороноздатності держави та гуманітарну допомогу українському населенню.
За матеріалами: Укрінформ
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