Президент підписав закон про реформу аудиторської діяльності: про що йдеться — Finance.ua
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Президент підписав закон про реформу аудиторської діяльності: про що йдеться

Казна та Політика
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Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правових засад провадження аудиторської діяльності в Україні» № 2597-IX (у ВР проходив як № 6245-д).
Про це йдеться на сайті парламенту.
«Це євроінтеграційний законодавчий акт, що імплементує положення Директиви Європейського Парламенту та Ради (ЄС) від 17 травня 2006 року № 2006/43/ЄС», — зазначив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у телеграм-каналі.
Закон передбачає:
  • удосконалення норм щодо інформації, яка наводиться в аудиторському звіті за результатами обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємства;
  • імплементування норм європейського законодавства щодо забезпечення однозначності змісту аудиторського звіту, недопущення впливу регуляторів на зміст аудиторського звіту з аудиту фінансової звітності;
  • уточнення складу заборонених неаудиторських послуг тощо.
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Крім того, закон підвищує роль професійних організацій, оскільки їм делегують певні повноваження (профнавчання і контроль якості).
Нагадаємо, що Кабмін виділив додаткові 381 млн грн грантів для переробних підприємств.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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