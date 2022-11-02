Президент підписав закон про реформу аудиторської діяльності: про що йдеться — Finance.ua

Президент підписав закон про реформу аудиторської діяльності: про що йдеться Вчора 16:00 — Казна та Політика

Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правових засад провадження аудиторської діяльності в Україні» № 2597-IX (у ВР проходив як № 6245-д).

Про це йдеться на сайті парламенту.

«Це євроінтеграційний законодавчий акт, що імплементує положення Директиви Європейського Парламенту та Ради (ЄС) від 17 травня 2006 року № 2006/43/ЄС», — зазначив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у телеграм-каналі.

Закон передбачає:

удосконалення норм щодо інформації, яка наводиться в аудиторському звіті за результатами обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємства;

імплементування норм європейського законодавства щодо забезпечення однозначності змісту аудиторського звіту, недопущення впливу регуляторів на зміст аудиторського звіту з аудиту фінансової звітності;

уточнення складу заборонених неаудиторських послуг тощо.

Крім того, закон підвищує роль професійних організацій, оскільки їм делегують певні повноваження (профнавчання і контроль якості).

Нагадаємо, що Кабмін виділив додаткові 381 млн грн грантів для переробних підприємств.

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