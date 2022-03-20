Президент підписав закон про податкові стимули для бізнесу під час війни — Finance.ua

Президент підписав закон про податкові стимули для бізнесу під час війни

Вчора 18:00 — Особисті фінанси

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який визначає особливості адміністрування податків та зборів під час дії правового режиму воєнного стану.

Про це повідомляється на порталі Верховної Ради.

Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» № 2120-ІХ (реєстр № 7137-д) було ухвалено 15 березня.

Що передбачає закон:

з 1 квітня 2022 року до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України передбачено можливості фізичним особам-підприємцям та юридичним особам з оборотом до 10 млрд грн сплачувати єдиний податок з обороту в обсязі 2% за правилами, встановленими для 3-ї групи платників єдиного податку, тобто зі звільненням від податку на прибуток, ПДВ та інших платежів;

водночас передбачається добровільна сплата єдиного податку для фізичних осіб-підприємців 1-ї та 2-ї груп;

документ визначає особливості нарахування окремих податків та зборів в умовах воєнного стану, зокрема ЄСВ, плати за землю, екологічного податку;

законом передбачено також зменшення ПДВ до 7% та звільнення від акцизу з пального; звільнення споживачів від відповідальності перед кредитодавцем за прострочення виконання зобов’язань за договором споживчого кредиту тощо.

Довідка Finance.ua:

Держава зараз розробляє програму компенсації роботодавцям за збереження та створення робочих місць. Також працює державна програма оновлення України, завдяки якій будуть створені додаткові робочі місця;

також уряд компенсуватиме до нуля відсоткову ставку за кредитами держпідтримки компаніям для запобігання російській агресії та подолання її наслідків, зокрема для задоволення потреб ЗСУ та/або населення, що постраждало у результаті бойових дій.

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