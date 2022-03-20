Президент підписав закон про податкові стимули для бізнесу під час війни — Finance.ua

Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» № 2120-ІХ (реєстр № 7137-д) було ухвалено 15 березня.
Що передбачає закон:
з 1 квітня 2022 року до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України передбачено можливості фізичним особам-підприємцям та юридичним особам з оборотом до 10 млрд грн сплачувати єдиний податок з обороту в обсязі 2% за правилами, встановленими для 3-ї групи платників єдиного податку, тобто зі звільненням від податку на прибуток, ПДВ та інших платежів;
водночас передбачається добровільна сплата єдиного податку для фізичних осіб-підприємців 1-ї та 2-ї груп;
документ визначає особливості нарахування окремих податків та зборів в умовах воєнного стану, зокрема ЄСВ, плати за землю, екологічного податку;
законом передбачено також зменшення ПДВ до 7% та звільнення від акцизу з пального; звільнення споживачів від відповідальності перед кредитодавцем за прострочення виконання зобов’язань за договором споживчого кредиту тощо.
Довідка Finance.ua:
Держава зараз розробляє програму компенсації роботодавцям за збереження та створення робочих місць. Також працює державна програма оновлення України, завдяки якій будуть створені додаткові робочі місця;
також уряд компенсуватиме до нуля відсоткову ставку за кредитами держпідтримки компаніям для запобігання російській агресії та подолання її наслідків, зокрема для задоволення потреб ЗСУ та/або населення, що постраждало у результаті бойових дій.