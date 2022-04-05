Президент Німеччини: «Моя підтримка „Північного потоку — 2“ була помилкою»

Вчора 15:18 — Енергетика

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр визнав, що політика його країни щодо росії була помилкою. ФРН не вдалося створити «спільноєвропейський дім за участю Росії» і включити москву в «спільну архітектуру європейської безпеки».

Про це повідомляє DW.

Зазначимо, що раніше більшість політиків ФРН виступали за реалізацію цього спільного з росією проєкту.

«Ми трималися за мости, в які росія більше не вірила, про що нас попереджали наші партнери», — заявив Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Коментуючи історію з газопроводом «Північний потік-2», президент зазначив: «Я не вірив, що володимир путін піде на повний економічний, політичний та моральний крах своєї країни заради свого імперського божевілля».

Штайнмаєр піддавався критиці останнім часом за своє мовчання щодо його особистих прорахунків, особливо під час його роботи на посаді міністра закордонних справ. Президент ФРН уточнив, що він не міг уявити, що путін «через імперське божевілля, що охопило його, піде на повне економічне, політичне і моральне розкладання своєї країни».

Голова німецької держави поклав на російського президента відповідальність за війну проти України та запевнив, що з росією за Путіна «повернення до довоєнного статус-кво не буде».

22 лютого, після визнання росією ДНР та ЛНР, Німеччина призупинила сертифікацію газопроводу, а президент США Джо Байден розпорядився запровадити санкції проти компанії-оператора Nord Stream 2 AG та її виконавчого директора Маттіаса Варніга.

Раніше серед політичних партій Німеччини проти газопроводу висловлювалися лише зелені.

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