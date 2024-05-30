Президент Естонії підписав закон про передачу активів рф Україні, є важливий нюанс — Finance.ua
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Президент Естонії підписав закон про передачу активів рф Україні, є важливий нюанс

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Президент Естонії Алар Каріс підписав закон про передачу російських активів Україні. Але не без нюансів.
Про це заявив президент Естонії Алар Каріс, повідомляє ERR.
За його словами, згідно із законом, може бути конфісковано та використано для відшкодування шкоди лише майно тих, «чий зв’язок із вчиненням або сприянням протиправному діянню встановлено і достатньо доведено».
«Отже, той факт, що чиїсь активи були заморожені через міжнародні санкції, не є достатньою підставою для відчуження майна», — сказав Каріс.
Президент Естонії додав, що ухвалений закон необхідно тлумачити так, що передача майна стосується тих, хто брав активну участь у скоєнні військової агресії або порушенні норм ведення війни.
Алар Каріс визнав, що конфіскація майна у зв’язку з участю у військовій агресії може викликати не прояснені юридичні питання, але «парламент повинен мати можливість зробити політичний вибір навіть у такій неясній ситуації».
«Незалежно від того, що можна думати про обране в Естонії рішення, немає сумнівів у тому, що ми маємо знайти ефективні способи гарантувати право жертв агресії на отримання компенсації від винних у завданні шкоди», — резюмував Каріс.

Конфіскація активів рф

15 травня за цей закон проголосували 65 депутатів парламенту Естонії (Рійгікогу). Він дозволяє використовувати заморожене на підставі санкцій майно людей і підприємств, які сприяли протиправній діяльності Росії, як передплата за шкоду, яку Росія має відшкодувати Україні.
Зазначимо, наприкінці травня Рада ЄС ухвалила низку законодавчих актів, які гарантують, що чистий прибуток від заморожених активів Росії буде використано для подальшої військової підтримки України, а також зміцнення її оборонного потенціалу та реконструкції.
За матеріалами:
РБК-Україна
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