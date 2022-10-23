Презентовано перший електромобіль Jeep — Finance.ua

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Презентовано перший електромобіль Jeep

Технології&Авто
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Презентовано перший електромобіль Jeep
Презентовано перший електромобіль Jeep, Фото: Stellantis
На автосалоні в Парижі презентували новий Jeep Avenger. Перший електромобіль американського бренду надійде у виробництво на підприємстві у Польщі з 2023 року, але замовити його можна вже зараз.
Про це повідомляє офіційний сайт концерну Stellantis.
Новий Jeep Avenger — компактний 4,1-метровий кросовер для міста. Модель побудована на платформі e-CMP, як і Opel Mokka та DS3. Згодом з’явиться і її бензинова версія.
Дизайн Jeep Avenger 2023 вийшов мускулистим та атлетичним — з розширеними крилами та рельєфними боковинами. Передня частина імітує фірмову решітку радіатора Jeep, а ручки задніх дверей заховані у стійках даху.
Фото: Stellantis
Фото: Stellantis
Оздоблення салону розбавляють вставки в колір кузова. Кросовер Jeep Avenger отримав віртуальну панель приладів та сенсорний дисплей. Замість важеля КПП передбачені кнопки. Об’єм заднього багажника становить 380 л, а переднього — 34 л.
Базова комплектація Jeep Avenger включає діодні фари клімат-контроль, 18-дюймові диски, парктронік, камеру заднього виду та датчик світла. Серед опцій є електропривод дверей багажника та система напівавтономного водіння.
Спочатку дебютував 156-сильний передньопривідний варіант, але пізніше має з’явитися повнопривідна версія. Електрокар Jeep Avenger оснащений батареєю на 54 кВт∙год від Peugeot e-308, а його запас ходу становить 400 км. Швидка зарядка на 80% займає 24 хвилини.
Фото: Stellantis
Фото: Stellantis
Кросовер Jeep навіть у передньопривідному виконанні має кліренс в 200 мм, а також отримав систему допомоги на спуску та набір режимів для різних типів бездоріжжя.
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