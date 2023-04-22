Презентовано найдорожчий Volvo в історії (фото) — Finance.ua
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Презентовано найдорожчий Volvo в історії (фото)

Технології&Авто
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Презентовано найдорожчий Volvo в історії (фото)
Презентовано найдорожчий Volvo в історії (фото), Фото: Volvo
Лінійку флагманського Volvo EX90 2024 розширила нова топова версія Excellence. Електричний кросовер презентували на автошоу в Шанхаї.
Про це повідомляє офіційний вебсайт Volvo.
Саме в Китаї спочатку буде представлено новий Volvo EX90 Excellence. Ціна електрокара не оголошена, але, напевно, він коштуватиме понад 100 000 доларів і стане найдорожчим Volvo всіх часів.
Фото: Volvo
Фото: Volvo
Електромобіль Volvo EX90 Excellence можна впізнати за ексклюзивним двокольоровим забарвленням і спеціальними 22-дюймовими дисками. В обробці салону на вибір пропонують не шкіру, а екологічно чисту вовну та тканину, отриману шляхом вторинної переробки. Також є вставки з дерева.
На відміну від стандартного Volvo EX90 2024, у Excellence лише два ряди сидінь — кросовер є чотиримісним. На другому ряду встановлені два окремі крісла з подушками в підголовниках, доповнені електроприводом і вентиляцією.
Фото: Volvo
Фото: Volvo
Комплектація Volvo EX90 Excellence також включає холодильник, дорогу аудіосистему Bowers & Wilkins і розпилювач парфумів (ним керують за допомогою перемикача з натурального кришталю).
Характеристики Volvo EX90 Excellence поки не розкрили, відомо лише, що запас ходу електрокросовера становитиме 650 км. Стандартна модель запропонована у версіях на 408 та 517 к. с.
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Фокус
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