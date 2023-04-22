Презентовано найдорожчий Volvo в історії (фото) — Finance.ua

Презентовано найдорожчий Volvo в історії (фото) Сьогодні 02:46 — Технології&Авто

Презентовано найдорожчий Volvo в історії (фото), Фото: Volvo

Лінійку флагманського Volvo EX90 2024 розширила нова топова версія Excellence. Електричний кросовер презентували на автошоу в Шанхаї.

Про це повідомляє офіційний вебсайт Volvo.

Саме в Китаї спочатку буде представлено новий Volvo EX90 Excellence. Ціна електрокара не оголошена, але, напевно, він коштуватиме понад 100 000 доларів і стане найдорожчим Volvo всіх часів.

Фото: Volvo

Електромобіль Volvo EX90 Excellence можна впізнати за ексклюзивним двокольоровим забарвленням і спеціальними 22-дюймовими дисками. В обробці салону на вибір пропонують не шкіру, а екологічно чисту вовну та тканину, отриману шляхом вторинної переробки. Також є вставки з дерева.

На відміну від стандартного Volvo EX90 2024, у Excellence лише два ряди сидінь — кросовер є чотиримісним. На другому ряду встановлені два окремі крісла з подушками в підголовниках, доповнені електроприводом і вентиляцією.

Фото: Volvo

Комплектація Volvo EX90 Excellence також включає холодильник, дорогу аудіосистему Bowers & Wilkins і розпилювач парфумів (ним керують за допомогою перемикача з натурального кришталю).

Характеристики Volvo EX90 Excellence поки не розкрили, відомо лише, що запас ходу електрокросовера становитиме 650 км. Стандартна модель запропонована у версіях на 408 та 517 к. с.

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