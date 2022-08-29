Прем’єрка Швеції оголосила про новий пакет допомоги Україні на мільярд крон — Finance.ua

Прем’єрка Швеції оголосила про новий пакет допомоги Україні на мільярд крон Вчора 16:16 — Казна та Політика

Прем’єрка Швеції оголосила про новий пакет допомоги Україні на мільярд крон

Прем’єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон заявила, що шведський уряд надасть Україні новий пакет допомоги загальною сумою мільярд шведських крон (близько 100 млн доларів).

Про це вона сказала на пресконференції з главою МЗС України Дмитром Кулебою у Стокгольмі.

«Ми не можемо дозволити росії виграти цю несправедливу і невиправдану війну. Ви захищаєте себе і свою країну, але ви також захищаєте наші спільні європейські цінності і заснований на правилах міжнародний порядок», — сказала Андерссон.

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«Для нас честь і обов’язок підтримати вас. Тому мій уряд надасть Україні новий пакет допомоги у розмірі один мільярд шведських крон, тобто приблизно 100 мільйонів доларів», — заявила вона.

За словами прем’єрки, половина пакета — це військова підтримка України, яка передбачає зброю, про яку просив український уряд, і доповнить внески інших країн.

«Друга частина спрямована на підтримку української економіки, стійкості та відновлення», — додала вона.

Також, за словами Андерссон, шведська сторона вже задіяна у побудові тимчасових притулків для людей, які втратили жило у війні.

Крім того, Швеція сприятиме вивезенню українського зерна.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

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