Прем’єрка Британії оголосила про замороження рахунків за газ і світло на два роки — Finance.ua

Прем’єрка Британії оголосила про замороження рахунків за газ і світло на два роки Вчора 20:40 — Енергетика

Прем’єрка Британії оголосила про замороження рахунків за газ і світло на два роки

Прем’єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс оголосила про те, що починаючи з жовтня домогосподарства будуть платити за газ та електрику не більше 2500 фунтів на рік.

У першому великому політичному оголошенні під час свого прем’єрства Трасс сказала, що нова гарантія ціни діятиме протягом двох років і заощадить середньостатистичному домогосподарству в Англії, Уельсі та Шотландії 1000 фунтів на рік.

Такий же рівень підтримки буде надано Північній Ірландії, де діє окремий енергетичний ринок.

«Настав час бути сміливим. Ми зіткнулися з глобальною енергетичною кризою, і безкоштовних варіантів немає», — сказала прем’єрка в Палаті громад.

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Політика, яка, на думку Даунінг-стріт, дозволить стримати інфляцію до п’яти процентних пунктів і буде введена в дію через надзвичайний закон, базується на виплаті 400 фунтів стерлінгів домогосподарствам, встановленій колишнім канцлером Ріші Сунаком на початку цього року.

Шестимісячна схема для підприємств, шкіл і лікарень забезпечить еквівалентну підтримку протягом зими.

Щоб обмежити зростання рахунків клієнтів, уряд має компенсувати енергетичним компаніям різницю між гуртовою ціною на газ та електроенергію, яку вони платять, та сумою, яку вони можуть стягувати з клієнтів.

Цей крок, який, як очікується, коштуватиме десятки мільярдів фунтів, буде фінансуватися за рахунок додаткових державних запозичень. Міністр фінансів Квазі Квартенг має викласти очікувані витрати у своєму фінансовому звіті пізніше цього місяця.

Лейбористи стверджують, що заморожування рахунків має бути оплачено за рахунок податку на надприбуток від прибутків виробників нафти та газу, а прем’єр-міністр відразу відкинула цей варіант.

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Економічна Правда За матеріалами:

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