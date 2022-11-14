Прем’єр-міністр Великої Британії назвав п’ять кроків для зниження впливу росії на світову економіку — Finance.ua

Прем’єр-міністр Великої Британії назвав п’ять кроків для зниження впливу росії на світову економіку Сьогодні 14:32

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак запропонував свої шляхи зниження впливу росії та її президента володимира путіна на світову економіку.

Свої думки він виклав у колонці для The Telegraph

«Людини (путіна — ред.), котра несе відповідальність за таку кількість кровопролиття в Україні та економічну боротьбу в усьому світі, не буде (на саміті G20 — ред.), щоб зустрітися зі своїми колегами. Він навіть не намагатиметься пояснити свої дії. Натомість він залишиться вдома, а ми з вами візьмемося за поставлене завдання», — йдеться у публікації Сунака.

Читайте також Британія запровадила санкції проти Ірану за постачання росії зброї

Британський прем’єр згадує у матеріалі взяття Херсона під контроль України, називаючи це «історичною віхою в боротьбі України за повернення того, що їй належить». Однак, за його словами, українці все ще страждають від безперервних російських бомбардувань і тривалих відключень електроенергії за майже мінусових температур пізньої осені.

«Ось чому, коли я розмовляв із Президентом України Володимиром Зеленським минулого четверга, я чітко дав зрозуміти, що Британія ніколи не відступить, коли йдеться про підтримку українського народу перед обличчям цієї жорстокості», — зазначив Сунак.

За його словами, Британія продовжуватиме тренувати українські війська та надавати життєво важливе оборонне військове обладнання, як-от додаткові 1000 ракет протиповітряної оборони та понад 25 тисяч зимових наборів для екстремальних холодів, які він пообіцяв минулого тижня.

«Поки ми оговтуємося після пандемії, яка ледь не зламала світову економіку, кожна сім’я на планеті відчуває на собі наслідки війни в Україні. Світові ціни на продовольство зросли від спроб володимира путіна перекрити український експорт зерна, дві третини якого йде до країн, що розвиваються. Рахунки за електроенергію різко зросли через те, що росія перекрила газові крани», — констатує Сунак.

Прем’єр Британії наголошує на необхідності скоординованих глобальних дій. У зв’язку з цим він пропонує п’ять пунктів, які можуть змінити ситуацію.

Читайте також США та Британія координуватимуть санкції проти рф

Перш за все, на його думку, потрібно продовжувати надавати термінову підтримку там, де це найбільше потрібно взимку. Допомога має бути як народу України, так і громадянам Британії на тлі зростання рахунків за електроенергію. Також Лондон вживає заходів щодо запобігання голоду в світі.

«По-друге, ми повинні покласти край жахливому шантажу росії у питанні постачання продовольства. Я підтримую генерального секретаря ООН у тому, щоб вантажі зерна продовжували рухатися в Чорному морі, і закликаю всі ті країни, які можуть виробити більше продовольства або вивільнити запаси, зробити це, щоб допомогти збільшити постачання», — зазначає Сунак.

Ще одним кроком він називає забезпечення безпеки ланцюжків постачання та швидку відмову від енергозалежності від таких країн, як росія.

У четвертому пункті Сунак закликає залишатися прихильними до просування вільних ринків і відкритої глобальної економіки.

Читайте також Британія розширила заборону на імпорт золота з рф

На останок прем’єр Британії наголошує на необхідності виявляти тих, хто використовує свої можливості, щоб створити кредитні пастки для країн, що розвиваються (політика, при якій країна-кредитор збільшує свій вплив шляхом збільшення боргу країні-позичальнику), а також зайнятися усуненням причин зростання інфляції.

«Ми не дозволимо нашому економічному майбутньому стати заручником дій держави-вигнанця, як і наші союзники. Натомість ми будемо підтримувати Україну та працюватимемо над виконанням кожного елементу цього плану з п’яти пунктів, сприяючи вільним ринкам і глобальній економіці», — резюмував Сунак.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.