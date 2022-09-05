Прем'єр Бельгії попередив про майбутні п'ять-десять тяжких зим у країні на тлі енергокризи — Finance.ua

Прем'єр Бельгії попередив про майбутні п'ять-десять тяжких зим у країні на тлі енергокризи Вчора 11:17 — Енергетика

Бельгійцям доведеться пережити до 10 тяжких зим через енергетичні проблеми, але це буде зроблено заради майбутнього позбавлення залежності від копалин енергоджерел, заявив прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо.

«Нас чекають п’ять-десять тяжких зим, але ми також можемо зробити ривок на 20 років уперед, відмовившись від викопного палива, незважаючи на всі труднощі», — сказав у неділю глава федерального уряду в ефірі телеканалу VRT у передачі, присвяченій цінам на енергію та енергопостачання.

Серед заходів, покликаних полегшити прогнозовані труднощі, йдеться, зокрема, про продовження термінів роботи двох реакторів бельгійських АЕС. Наразі, повідомляють бельгійські ЗМІ, федеральний уряд веде переговори з енергетичною компанією Engie з метою продовження найменш вікових реакторів Дул 4 і Тіанж 3. Остаточна угода з оператором планується на кінець року, щоб перезапустити ці реактори після обстеження та технічного обслуговування у листопаді 2026 року на наступні 10 років.

Бельгія раніше оголосила курс на відмову від атомної енергетики та ставила завдання завершити використання АЕС до 2025 року. Проте різке зростання цін на енергоносії змусило країну відкласти ці плани. Уряд Бельгії вирішив продовжити термін служби двох реакторів до 2036 року на тлі енергетичної кризи.

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