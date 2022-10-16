Представниці яких спеціальностей мають обов’язково стати на військовий облік: останні законодавчі зміни — Finance.ua

Представниці яких спеціальностей мають обов’язково стати на військовий облік: останні законодавчі зміни
Верховна Рада ухвалила проєкт Закону № 6482, згідно з яким, жінки в Україні можуть добровільно ставати на військовий облік. Документ підтримали своїми голосами 297 народні обранц.
Про це повідомляє нардеп Ярослав Железняк.
Представниці спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, ставатимуть на військовий облік військовозобов’язаних добровільно. За умови, якщо вони придатні до служби за станом здоров’я та віком.
Проте не змінюється норма для медпрацівниць.
Так, представниці спеціальностей та/або професій, споріднених з медичною діяльністю, обов’язково мають стати на військовий облік військовозобов’язаних.
У Міністерстві оборони пояснили, що наразі в Україні немає необхідності збільшити кількість жінок на обліку. Водночас українська армія потребує фахівчинь-представниць медичної сфері, радіотехніки та харчових технологій.
Довідка Finance.ua:
- Раніше повідомлялось, що щодо жінок, які систематично ухилятимуться від процедури взяття на військовий облік, можуть вживати примусових заходів з боку держави. Про це під час брифінгу, який проходив 17 серпня, заявив нардеп, член профільного комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони Федір Веніславський.
- Рада в першому читанні проголосувала за добровільний військовий облік жінок.
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