Представлений найшвидший суперкар Ferrari офіційно (фото) — Finance.ua

Представлений найшвидший суперкар Ferrari офіційно (фото) Вчора 02:22 — Технології&Авто

Представлений найшвидший суперкар Ferrari офіційно (фото)

Ferrari офіційно презентували гоночну модель 499P. З нею наступного року італійська команда повернеться до знаменитих 24-годинних перегонів у Ле-Мані та чемпіонату спортпрототипів WEC. Про це повідомляється на сторінці Ferrari у Twitter.

Новий Ferrari 499P — обтічний купе з добре продуманою аеродинамікою. Він має величезне антикрило і кіль на даху, а двері піднімаються вгору. В основі спортпрототипу лежить легкий карбоновий монокок.

Автомобіль для перегонів отримав допрацьовану гібридну установку від суперкара Ferrari 296. Бензиновий 3,0-літровий V6 з турбонаддувом та електромотор сумарно розвивають 680 л. с. Динамічні характеристики не розкривають, але під час тестів на заводському автодромі у Фіорано суперкар показав рекордний час за коло.

Забарвлення авто особливе — воно повторює ліврею спортпрототипів у переможній для Ferrari гонці «12 годин Себрінга» 1973 року. Саме у Себрінгу у березні відбудеться гоночний дебют Ferrari 499P.

Проте основною метою є Ле-Ман. Італійська команда перемагала там 8 разів, але не виступала у цих перегонах пів століття.

Також стало відомо, що новий Ferrari 499P стане основою для флагманської серійної моделі із заводським позначенням F250. Гібридний суперкар з’явиться у 2024 році та стане наступником LaFerrari. Його випустять лімітованим тиражем із 599 екземплярів.

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