Представлений найпотужніший Porsche 911 з механікою (відео) — Finance.ua

Представлений найпотужніший Porsche 911 з механікою (відео)

Представлений найпотужніший Porsche 911 з механікою (відео)

Porsche повернула до сімейства 911 версію на ім’я Sport Classic. Компанія випустить лише 1 250 екземлярів моделі.

Авто лімітованої серії Porsche 911 Sport Classic виконано в ретро-стилі 60-70-х років та оснащено 3,7-літровим турбомотором у парі з ручною коробкою передач.

Як повідомляє пресслужба компанії, модель створена у концепції Heritage Design. Тобто фахівці підрозділу Porsche Exclusive використали мотиви різних класичних моделей Porsche різних епох.

Так, колір кузова «сірий металік» нагадує емаль Fashion Grey, якою фарбували Porsche 356 ранніх зразків (1948-1955 рр.). «Качиний хвіст» спойлера на кришці моторного відсіку відсилає нас до легендарного купе Porsche 911 Carrera 2.7 зразка 1973 року.

Також авто лімітованої серії Porsche 911 Sport Classic відрізняються смугами на кришці багажника, стартовими номерами на дверях і золотистими шильдиками з позначенням моделі.

Оздоблення салону поєднує ніжну анілінову шкіру та тканину з класичним чорно-білим візерунком «гусяча лапка», яка опціонально використовувалася на Porsche 911 у 1965 році.

За словами керівника відділу кастомізації Олександра Фабіга: «Дизайнери наново інтерпретують образи легендарних моделей від п’ятдесятих до вісімдесятих років».

Але цей Porsche 911 розрахований не тільки на естетичних гурманів. Адже не випадково, розширені колісні арки видають версію Turbo.

Під капотом Porsche 911 Sport Classic 2022 розташований саме турбований двигун об’ємом 3,7 літрів, запозичений в однієї з топових версій — 911 Turbo. І хоча потужність двигуна знизили з 580 до 550 к. с. працює він виключно з механічною коробкою передач. Крім цього, на відміну від усіх турбованих «дев’ятсот одинадцятих», автомобіль лімітованої серії має задній привід. Тож характер класичних Porsche 911 переданий не лише зовнішнім стайлінгом, а технічною базою авто.

Porsche планує випустити 1 250 автомобілів у виконанні 911 Sport Classic 2022 за ціною від 272 714 євро. У цю вартість входить й ексклюзивний наручний годинник, дизайн якого створений підрозділом Style Porsche.

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