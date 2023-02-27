Представлений найбільший та найрозкішніший кросовер Chery за $22 000 (фото) — Finance.ua

Представлений найбільший та найрозкішніший кросовер Chery за $22 000 (фото)
Chery представили у Китаї новий флагманський кросовер Tiggo 9. Модель є найбільшою в історії бренду.
Про це повідомили на сайті Autohome.
Chery Tiggo 9 отримав стильний дизайн із великою решіткою радіатора. Вузькі матричні фари доповнюють зовнішній вигляд кросовера.
Позаду розмістився блок задніх ліхтарів, з’єднаний світлодіодною смугою. На бампері встановлені два вихлопні патрубки.
Модель має характерний силует позашляховика. Дверні ручки заховані та висуваються автоматично, коли власник підходить до автомобіля. Також варто виділити 20-дюймові диски коліс нового дизайну.
Габарити Chery Tiggo 9:
- довжина — 4820 мм;
- ширина — 1930 мм;
- висота — 1699 мм;
- колісна база — 2820 мм.
Chery Tiggo 9 спершу запропонують із салоном на п’ять посадочних місць. У майбутньому з’явиться і семимісний варіант.
В інтер’єрі є оригінальні дефлектори системи вентиляції та два великі дисплеї, один з яких виконує роль панелі приладів, а другий — інформаційно-розважальної системи. На кермо встановлено сенсорні кнопки для керування деякими функціями авто.
Chery Tiggo 9 оснащується 2,0-літровим турбомотором TGDI потужністю 254 л. Він працює в парі з семиступінчастою роботизованою коробкою перемикання передач. На вибір доступні версії з переднім чи повним приводом.
Продаж моделі в Китаї розпочнеться в травні 2023 року. Вартість кросовера становитиме від 22 до 29 тисяч доларів.
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