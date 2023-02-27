Представлений найбільший та найрозкішніший кросовер Chery за $22 000 (фото) — Finance.ua
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Представлений найбільший та найрозкішніший кросовер Chery за $22 000 (фото)

Технології&Авто
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Представлений найбільший та найрозкішніший кросовер Chery за $22 000 (фото)
Представлений найбільший та найрозкішніший кросовер Chery за $22 000 (фото), Фото: Chery
Chery представили у Китаї новий флагманський кросовер Tiggo 9. Модель є найбільшою в історії бренду.
Про це повідомили на сайті Autohome.
Chery Tiggo 9 отримав стильний дизайн із великою решіткою радіатора. Вузькі матричні фари доповнюють зовнішній вигляд кросовера.
Позаду розмістився блок задніх ліхтарів, з’єднаний світлодіодною смугою. На бампері встановлені два вихлопні патрубки.
Фото: Chery
Фото: Chery
Модель має характерний силует позашляховика. Дверні ручки заховані та висуваються автоматично, коли власник підходить до автомобіля. Також варто виділити 20-дюймові диски коліс нового дизайну.
Габарити Chery Tiggo 9:
  • довжина — 4820 мм;
  • ширина — 1930 мм;
  • висота — 1699 мм;
  • колісна база — 2820 мм.
Chery Tiggo 9 спершу запропонують із салоном на п’ять посадочних місць. У майбутньому з’явиться і семимісний варіант.
В інтер’єрі є оригінальні дефлектори системи вентиляції та два великі дисплеї, один з яких виконує роль панелі приладів, а другий — інформаційно-розважальної системи. На кермо встановлено сенсорні кнопки для керування деякими функціями авто.
Фото: Chery
Фото: Chery
Chery Tiggo 9 оснащується 2,0-літровим турбомотором TGDI потужністю 254 л. Він працює в парі з семиступінчастою роботизованою коробкою перемикання передач. На вибір доступні версії з переднім чи повним приводом.
Продаж моделі в Китаї розпочнеться в травні 2023 року. Вартість кросовера становитиме від 22 до 29 тисяч доларів.

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