Представлений найбільший та найрозкішніший кросовер Chery за $22 000 (фото) — Finance.ua

Представлений найбільший та найрозкішніший кросовер Chery за $22 000 (фото) Сьогодні 07:13 — Технології&Авто

Представлений найбільший та найрозкішніший кросовер Chery за $22 000 (фото), Фото: Chery

Chery представили у Китаї новий флагманський кросовер Tiggo 9. Модель є найбільшою в історії бренду.

Про це повідомили на сайті Autohome.

Chery Tiggo 9 отримав стильний дизайн із великою решіткою радіатора. Вузькі матричні фари доповнюють зовнішній вигляд кросовера.

Позаду розмістився блок задніх ліхтарів, з’єднаний світлодіодною смугою. На бампері встановлені два вихлопні патрубки.

Фото: Chery

Модель має характерний силует позашляховика. Дверні ручки заховані та висуваються автоматично, коли власник підходить до автомобіля. Також варто виділити 20-дюймові диски коліс нового дизайну.

Габарити Chery Tiggo 9:

довжина — 4820 мм;

ширина — 1930 мм;

висота — 1699 мм;

колісна база — 2820 мм.

Chery Tiggo 9 спершу запропонують із салоном на п’ять посадочних місць. У майбутньому з’явиться і семимісний варіант.

В інтер’єрі є оригінальні дефлектори системи вентиляції та два великі дисплеї, один з яких виконує роль панелі приладів, а другий — інформаційно-розважальної системи. На кермо встановлено сенсорні кнопки для керування деякими функціями авто.

Фото: Chery

Chery Tiggo 9 оснащується 2,0-літровим турбомотором TGDI потужністю 254 л. Він працює в парі з семиступінчастою роботизованою коробкою перемикання передач. На вибір доступні версії з переднім чи повним приводом.

Продаж моделі в Китаї розпочнеться в травні 2023 року. Вартість кросовера становитиме від 22 до 29 тисяч доларів.

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